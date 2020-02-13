جولات ومبادرات لمسئولي مطروح لتحسين الخدمات الطبية بالمحافظة

قامت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، بجولة تفقدية لوحدة طب الأسرة بالكيلو 7، والوحدة الصحية بالكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح، للوقوف على مستوى الأداء والخدمات الطبية المقدمة للأهالى، والالتزام بتواجد الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من حسن التعامل مع المرضى من خلال سؤال المواطنين.

وتعد منظومة الرعاية الصحية بمحافظة مطروح من أبرز التحديات المُلحة المطروحة بشكل شبه مستمر فى بعض المناطق والأماكن النائية بالمحافظة الحدودية شاسعة الأطراف، والتى تنعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للسكان.

وتتعدد المشكلات التى تعانى منها منظومة سواء بنقص بعض الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل المعدات فى المراكز والوحدات الصحية التى تقدم الخدمات الطبية، أو تغيب بعض الأطباء عن التواجد فى أماكن عملهم، وغيرها من المشكلات التى يتم طرحها.

كما تابعت عثمان خلال الجولة مدى توافر الأدوية اللازمة وضرورة ،ووجهت بالتخلص الأمن من المخلفات الطبية والتشديد على الاطمئنان على مدة صلاحية الأدوية والاهتمام بالنظافة، وعرض قائمة بأسعار الادوية والمستلزمات والوسائل الطبية المختلفة لتعريف الأهالى بها كوسائل تنظيم الأسرة وغيرها.

وطالبت بالاستمرار بمستوى أداء الوحدتين كنموذج مشرف من الالتزام والانضباط من فريق عمل الأطباء والتمريض مع أهمية التزام جميع الوحدات الصحية الأخرى على مستوى المحافظة بمستوى الأداء.

كما تم عرض بعض المشكلات بالوحدات الصحية خاصة أهمية العمل على رفع كفاءة المبانى، وأكدت أنه تم العرض على اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والذى وجه بوضع الحلول السريعة والفورية لتطوير الوحدتين لمزيد من الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للأهالي.

المرور الدورى والمفاجئ على جميع المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة

كما تفقدت نائب محافظ مطروح قسم الاستقبال بمستشفى الأطفال لمتابعة تلافى عدد من ملاحظات خلال مرورها السابق للمستشفى، لافتة إلى أنه بناء على تكليفات اللواء محافظ مطروح، سيتم المرور الدورى والمفاجئ على جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للارتقاء بها لتحسين مستوى الأداء ومدى الالتزام والانضباط وحسن التعامل مع المرضى.

ويأتى ذلك بعد نحو يومين من تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية، والمناطق النائية بزيارة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمدينة السلوم.

وتفقد مستشفى السلوم المركزى بعد تطويرها والإعداد لفرشها وتجهيزها، وقرب افتتاحها لتقديم الخدمات الطبية وتخدم أهل السلوم وتقديم كافة الرعاية الصحية اللائقة بهم.

وشهدت محافظة مطروح انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر لأمراض الانيميا والسمنة والتقزم فى المحافظة لفحص طلاب المرحلة الابتدائية، والتي أطلقتها هيئة التأمين الصحي بالتعاون مع وزارتى الصحة والتربية والتعليم.

وذلك فى إطار استكمال تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية “100 مليون صحة لفحص طلاب المرحلة الابتدائية”، والتي تستهدف إجراء عمليات المسح الطبي لقياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس، ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب.

وأوضحت الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير التأمين الصحي بالمحافظة أن الحملة بدأت في ١٠ فبراير الجاري بالتزامن مع بداية الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى، وبالتنسيق مع مديرتى الصحة والتربية والتعليم بالمحافظة، وذلك لخدمة طلبة وتلاميذ المدارس في رعاية صحتهم بصورة أفضل مع عودة العملية التعليمية.

وأضافت أن الحملة تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية للوصول للمستهدف على مستوى المحافظة بعدد (98736) طالب فى مدارس الحضر والريف فى 538 مدرسة ومعهد أزهري بالمحافظة، ويشمل الفحص قياس وزن الطالب والطول والهيموجلوبين فى المدارس.

وأشارت مدير التأمين الصحي بالمحافظة إلى أنه يتم تحويل كل الحالات الإيجابية على عيادات الإحالة التابعة للتأمين الصحي فى جميع مراكز ومدن المحافظة لتلقى العلاج بالمجان.

ومن جانبه، وجه محافظ مطروح بضرورة تذليل كل العقبات والمعوقات لضمان إجراء المسح لجميع الطلاب بالمحافظة للنهوض بصحة الطفل والوقاية من الأمراض الأكثر انتشارًا في إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.