جولات مكثفة لمسؤلي مطروح لتفقد أعمال التطوير قبل بدء موسم الصيف السياحي

تستمر أعمال التطوير في بعض الشوارع والمناطق بمحافظة مطروح ، ومعها جولات لمسئولي المحافظة للتأكيد على ضرورة الانتهاء من هذه الأعمال قبل بدء موسم الصيف السياحي ، والذي تعتمد عليه بعض الفئات في المحافظة لاجتذاب المصطافين وزائري المدينة ما يساهم في الانتعاش الاقتصادي للمحافظة.

جهود للانتهاء خلال شهر ونصف قبل بدء موسم الصيف السياحي

وقام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه الدكتورة دينا الدسوقى نائب المحافظ مطروح بتفقد تفقد أعمال رصف وتوسعة طريق مينا حشيش – سملا بطول 7 كم .

ووجه بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء خلال شهر ونصف قبل بدء موسم الصيف السياحي مع جودة الأعمال باعتباره مدخل رئيسى لمدينة مرسى مطروح إلى مناطق شرق المدينة وتخفيف الضغط والتكدس المرورى بمدخل شارع الإسكندرية.

رصف شارع المحطة لمسافة 200 م

وتم أيضاً فى الجولة التى ضمت كلا من المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء وليد المعداوى رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بتفقد أعمال رصف شارع المحطة لمسافة 200 م مع مراجعة زرع الأعمدة وإزالة عوائق الطريق لتوسعته فى تلك المسافة.

كما وجه محافظ مطروح بوضع طبقة إسفلتية بمزلقان المغاربة واستكمال أعمال تطوير الشارع.

تفقد تطوير منطقة السواني القبلية وتغطية شوارع ببلاط الإنترلوك

كما تم تفقد تطوير منطقة السوانى القبلية ومتابعة استكمال أعمال تركيب وتغطية شوارع المنطقة ببلاط الإنترلوك للارتقاء بالشكل الجمالى والحضارى، بالإضافة إلى أعمال الإنارة وتركيب أذرع للكشافات بالشوارع الضيقة بدلا من الأعمدة.

كما تم تفقد كذلك أعمال تكسية جانب السكة الحديد بجوار المنطقة وتوسعة الطريق لتيسير الحركة للمواطنين والسيارات ، مع عمل سلالم للعبور الى المقابر والتوجيه بحمولة سيارتين رمل أبيض للمقابر، كما قدم أهالى المنطقة الشكر لمحافظ مطروح على جهود وأعمال التطوير المبذولة

كما وجه شعيب بتوسعة الطريق فى الاتجاهين بتضيق الجزيرة الوسطى وتكسيتها بالإنترلوك واحواض الزرع لأعطاء مظهر جمالى وحضارى لأهالى وزائرى المحافظة مع مراعاة نسب الميول لصرف مياه الأمطار ، وتركيب البلدورات لمنع التعدى على حرم الطريق.

كما استمع محافظ مطروح لمطلب أهالى المنطقة بعمل شبكة لمياه الشرب بعد محطات التحلية موجها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بعمل المقايسة الفنية للاعمال ، كذلك دراسة مطلب توسعة مدرسة علم الرو م 1 الابتدائى لاستيعاب الكثافة الطلابية بالفصول.

كما شدد المحافظ خلال الجولة على سرعة تغطية بلاعة صرف مفتوحة بشارع علم الروم حفاظا على سلامة المواطنين.

حصر كافة المطالب للإعداد لموسم الصيف السياحي

ويأتى ذلك بعد يوم من توجيه محافظ مطروح يوجه بوضع المحددات اللازمة وحصر كافة المطالب للاعداد لموسم الصيف السياحى والبدء فى تطوير الشواطئ ولافتات إرشادية للمصطافين وذلك مع إجراءات حازمة لمنع الإشغالات .

شعيب يوجه بوضع المحددات والتعليمات اللازمة لنجاح موسم الصيف السياحي

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أمس لجميع الجهات المختصة بالاستعداد المبكر لموسم الصيف السياحى ووضع المحددات والتعليمات اللازمة للوصول إلى موسم سياحى ناجح، وحصر جميع المطالب من جميع الجهات ومناقشتها واتخاذ الإجراءات التنفيذية مع احكام السيطرة على الشواطئ ومنع اى اشغالات وعرض أى مطالب أو مصاعب.

وكلف شعيب المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام بالاجتماع مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمناقشة كافة الموضوعات، حيث تم استعراض إجراءات البدء فى تجميل وتطوير الشواطئ المبكر من أول مارس القادم لاستقبال المصطافين على أن تشمل كافة أعمال التطوير منها الإنارة ورفع كفاءة الشواطئ ، وتطوير طريق الكورنيش والميادين وتجميلها ، بالإضافة إلى المزارات السياحية .

وتم كذلك مناقشة توفير الخدمات العامة كالحمامات والكافتيريات والمرافق لخدمة الأهالي والمصطافين وعمل الصيانة اللازمة لها مبكراً، مع إنشاء حمامات بشواطئ الباسنت والفيروز والنخيل والمروة وزمردة وعروس الأبيض وأمام شاليهات عجيبة وغيرها من الشواطئ العامة .

وتم التطرق لإزالة جميع الإشغالات المؤقتة على الشواطئ خاصة من شاطئ مطروح العام حتى منطقة البوسيت وعمل ضوابط تحد من حجب رؤية البحر كذلك التنسيق مع مديرية أمن مطروح للسيطرة الأمنية بالشواطئ ، مع التعاقد مع غطاسين يتم اختبارهم وتدريبهم بمعرفة الحماية المدنية .

وكذلك صيانة أبراج الإنقاذ وتوفير أدوات ووسائل الإنقاذ وتوزيعهم للعمل بالشواطئ ، وتوفير سيارات الإسعاف المجهزة بالشواطئ ، مع تكثيف أعمال النظافة وزيادة أعداد العمال ، بالاضافة إلى عمل لافتات تحذيرية وإرشادية للمصطافين فى أماكن يسهل رؤيتها مع تحديد رقم اتصال لإدارة الشواطئ للرد على الشكاوى وحلها فوراً .