جولات مكثفة لمحافظ مطروح للوقوف «للوقوف على المشكلات عن قرب»

أتى الجولات المكثفة للمحافظ للوقوف على الأمكانات المتاحة بالمحافظة عن قرب ، فى ظل الازمات التى تعانى منها المحافظة ،وخاصة على مستوى النظافة فى بعض المناطق ،وانخفاض كميات مياة الشرب المتاحة وخاصة فى فصل الصيف ،فضلاً عن المشكلات فى القطاع الصحى.

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، عدة جولات على مدار اليومين الماضين شملت محطات مياه الرميلة، ومنطقة حي الشروق بالكيلو 7 ، وقرية علوش والتي تعاني منذ سنوات من مشكلة تسرب مياه الصرف.

وبحسب وصف البيان الصادر عن المحافظة، تأتى الجولات للوقوف على الإمكانات المتاحة بالمحافظة عن قرب، فى ظل الأزمات التى تعانى منها مطروح، وخاصة على مستوى النظافة فى بعض المناطق، وانخفاض كميات مياه الشرب المتاحة فى فصل الصيف، فضلاً عن المشكلات فى القطاع الصحى.

وتفقد المحافظ محطتى تحلية الرميلة 1و2 بمرسى مطروح واستمع لشرح حول مراحل العمل بالمحطة بدءا من سحب المياه من البحر مرورا بمراحل تنقية الشوائب والتنقية والفلترة والمعالجة وطلبمات الضخ والخزانات وغيرها، وذلك على أحدث نظم المعالجة والتى تعمل إليكترونيا .

وجه بمتابعة أعمال الصيانة الدورية

ووجه محافظ مطروح بمتابعة أعمال الصيانة الدورية والحفاظ على الماكينات والمعدات، مؤكداً أن محطات التحلية تعد مشروعا قوميا كبيرا لحل مشكلة أزمة قلة مياه الشرب بمطروح ، مع التوسع فى إنشاء محطات جديدة ومنها الرميلة 3 والإعداد لتشغيلها قريبا.

كما وجه لشركة مياه الشرب بنشر أوقات السدة الشتوية لتوعية المواطنين بتخزين المياه اللازمة خلال الفترة من 11 الى 18 يناير القادم كما اشاد محافظ مطروح بجهود مهندسى الصيانة بشركة مياه الشرب على أعمال اصلاح وصيانة طلمبات المحطة خلال الفترة الماضية.

ورافق محافظ مطروح فى زيارته المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى واللواء وليد المعداوى رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح وعدد من مديرى المديريات والإدارات المعنية.

تابع المحافظ مشكلات مياه الصرف

كما قام المحافظ بجولة ميدانية لقرية علوش أمس الأول للوقوف على الحلول المناسبة التى يمكن الإسراع في تنفيذها لمشكلة تسرب مياه الصرف على الطبيعة هناك وتخفيف معاناة أهالى القرية والحفاظ على البيئة والصحة العامة والمظهر الحضارى.

واستمع محافظ مطروح لعدد من الأهالي موجها لمجلس مدينة مرسي مطروح بسرعة تطهير مجرى المياه المار بالقرية، موجها بسرعة دراسة البدء في نقل مياه الصرف بعيدا بالمنطقة المقترحة التى تم اختيارها بعد دراسات للاستشعار عن بعد وإمكانية زراعتها والمقد رة بمساحة نحو ٢٠٠٠ فدان.

كما استمع لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشرح بعدد المحطات الموجودة منها محطة بطاقة ٢٥ الف م٣ومحطة ثنائية جارى استلامها بطاقة ٣٥ الف م٣ بالإضافة إلى محطة معالجة ثلاثية جار إنشاؤها، حيث سيتم وقف المحطة القديمة مع تشغيل المحطة الجديدة.

كما وجه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة مراجعة وصلات توصيل مياه الشرب بالقرية ومتابعة وصولها إلى الأهالي.

استمع إلى مشكلة رفع مياه الصرف للغابة الشجرية

كما تفقد محافظ مطروح محطة رفع مياه الصرف الصحى الى الغابة الشجرية وأحواض التجميع حيث استمع إلى شرح من الأجهزة التنفيذية المعنية للمشكلة على الواقع وما ترتب عليها من أضرار، موجها بتشغيل محطة الرفع إلى الغابة الشجرية مع متابعة توصيل كابل كهرباء لتشغيل المحطة بدلا من مولد الديزل ،ومراجعة موقف العمالة بالمحطة والجهة المسئولة عن صرف رواتبهم.

وقام محافظ مطروح بجولة ميدانية ب شارع المحطة فى مدينة مرسى مطروح لمتابعة توفير الخدمات للمواطنين وحل مشاكلهم ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية والتيسير على المواطنين وتخفيف المعاناة خاصة مع اعادة الشيئ لأصله بعدد من الشوارع ورصفها.

مراجعة خطة العمل

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء أعمال رصف مسافة 200 م بعد الانتهاء من أعمال الإنارة والمياه، كذلك مراجعة خطة العمل بالنسبة للشوارع الجانبية قبل مدرسة السوانى يمنيا فى اتجاه علم الروم ويسارا بالمنطقة القبلية بالتنسيق بين مجلس مدينة مرسى مطروح والشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية ومديرية الاسكان بالمحافظة.

كما وجه محافظ مطروح بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة بحرى السكة الحديد مع عمل بلاط نيوجرسى لغلق المعابر غير الشرعية للسكة الحديد وسط منطقة المقابر، حفاظا على أرواح المواطنين .

وجه بإنهاء أعمال مد الكابلات

كما تفقد محافظ مطروح منطقة السوانى البحرية موجها بسرعة إنهاء أعمال مد كابلات كهرباء أرضية بدلا من الهوائية ومراجعة كافة الوصلات مع استغلال الاعمدة الهوائية بمناطق اخرى، كذلك تفقد شارع الامام مالك من علم الروم حتى منطقة الكيلو 7 موجها بسرعة ترميم حفر بالطريق بعد انتهاء رصف مسافة 1,2 كم بطبقة أسفلت مع ترميم وإعادة الشىئ لأصله حتى منطقة الكيلو 7 .

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في زيارة مفاجئة مدرسة علوش للتعليم الأساسى للوقوف على مدى انتظام العملية التعليمية بالمدرسة ومستوى الطلاب، وناقش عدد من الطلاب خلال تفقده الفصول المختلفة، موجها لوكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بضرورة متابعة مستوى الطلاب بجميع المدارس بالقرى والنجوع، مع وضع الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الطلاب وتوعية الأهالى بمتابعة مستوى أبنائهم وتحسين مستواهم التعليمى.

شعيب يتفقد حي الشروق

كما تفقد محافظ مطروح منطقة حى الشروق بالكيلو 7، مشيداً بجهود مجلس مدينة مرسى مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وكذلك جهود المجتمع المدني فى التعاون بالمعدات والآلات فى إعادة النظافة والتطوير بين العمارات مع سحب مياه الصرف الصحى ، وإعادة تسوية الشوارع .

يأتى ذلك مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع مديرية الإسكان ومجلس المدينة لسرعة دراسة إقامة بيارات صرف صحى بين العمارات حتى انتهاء مشروعات تشغيل شبكة الصرف الصحى ومحطة الرفع بالمنطقة مطالبا المواطنين بمراجعة وصلات الصرف المنزلية قبل توصيلها على البيارات الجديدة منعا لتسرب مياه الصرف.