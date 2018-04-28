جولات مكثفة لقيادات شركة مياه مطروح لإنهاء المشروعات قبل موسم الصيف

معتز محمود:تسعى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح للانتهاء من أعمال المشروعات في الأوقات المحددة للاستعداد لاستقبال موسم صيف 2018 .وفى هذا السياق قام اللواء مهندس شريف إبراهيم فارس رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمطروح بالمرور مؤخرا علي المشروعات ا

معتز محمود:

تسعى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح للانتهاء من أعمال المشروعات في الأوقات المحددة للاستعداد لاستقبال موسم صيف 2018 .

وفى هذا السياق قام اللواء مهندس شريف إبراهيم فارس رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمطروح بالمرور مؤخرا علي المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها داخل المدينة.

وأوضح مصدر مسئول بالشركة أنه تم خلال الزيارة المرور علي مناطق برج الفحل و خلف فندق راضي – وشارع علم الروم – و أمام البنك الأهلي – و شارع المطار – و منطقة اللوكس – و بجوار مدرسة أبو بكر الصديق .

وأضاف أنه تم التوجه الى هذه المناطق لتفقد خطوط شبكات مياه الأمطار و خطوط الصرف الصحي و عمليات الإحلال و التجديد بالمناطق .

كما قام بمرافقة رئيس مجلس الادارة العميد وليد شوقي رئيس قطاع المشروعات و المهندس محمد منصور مدير عام المشروعات حيث قام سيادته.

ويأتي ذلك في ظل حرص فارس علي الانتهاء من أعمال المشروعات في الأوقات المحددة للاستعداد لاستقبال موسم صيف 2018 .

وأوضح المصدر أن رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمطروح قد شدد علي ضرورة انتهاء الأعمال في الوقت المحدد بالجودة المطلوبة .

وفى سياق متصل أشار المصدر الى أن شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمطروح الممثلة في الادارة العامة للتفتيش و الادارة العامة للأمن بالتعاون مع القوات المسلحة و رجال الشرطة تمكنت مؤخرا من ازالة عدد 3 وصلة خلسة قطر 2 بوصة علي الخط الناقل للمياه 1000 مم بمنطقة غزالة ( الضبعة).

وأضاف أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال المتعدين ، ما زالت الحملات مستمرة للتصدي لكل من تسول له نفسة للتعدي علي خطوط المياه