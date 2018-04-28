جولات مكثفة لقيادات شركة مياه مطروح لإنهاء المشروعات قبل موسم الصيف

معتز محمود:
تسعى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح للانتهاء من أعمال المشروعات في الأوقات المحددة للاستعداد لاستقبال موسم صيف 2018 .
وفى هذا السياق قام اللواء مهندس شريف إبراهيم فارس رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمطروح بالمرور مؤخرا علي المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها داخل المدينة.
وأوضح مصدر مسئول بالشركة أنه تم خلال الزيارة المرور علي مناطق برج الفحل و خلف فندق راضي – وشارع علم الروم – و أمام البنك الأهلي – و شارع المطار – و منطقة اللوكس – و بجوار مدرسة أبو بكر الصديق .
وأضاف أنه تم التوجه الى هذه المناطق لتفقد خطوط شبكات مياه الأمطار و خطوط الصرف الصحي و عمليات الإحلال و التجديد بالمناطق .
كما قام بمرافقة رئيس مجلس الادارة العميد وليد شوقي رئيس قطاع المشروعات و المهندس محمد منصور مدير عام المشروعات حيث قام سيادته.
ويأتي ذلك في ظل حرص فارس علي الانتهاء من أعمال المشروعات في الأوقات المحددة للاستعداد لاستقبال موسم صيف 2018 .
وأوضح المصدر أن رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمطروح قد شدد علي ضرورة انتهاء الأعمال في الوقت المحدد بالجودة المطلوبة .
وفى سياق متصل أشار المصدر الى أن شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمطروح الممثلة في الادارة العامة للتفتيش و الادارة العامة للأمن بالتعاون مع القوات المسلحة و رجال الشرطة تمكنت مؤخرا من ازالة عدد 3 وصلة خلسة قطر 2 بوصة علي الخط الناقل للمياه 1000 مم بمنطقة غزالة ( الضبعة).
وأضاف أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال المتعدين ، ما زالت الحملات مستمرة للتصدي لكل من تسول له نفسة للتعدي علي خطوط المياه