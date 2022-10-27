جولات لـ«تموين الإسكندرية» في نطاق إدارة غرب لفحص شكاوى المواطنين

أجرى المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية جولات فى نطاق إدارة غرب لفحص شكاوى بعض المواطنين الواردة بالمديرية.

ووردت عدة شكاوى ببيع خبز بلدى غير مطابق للمواصفات الفنية عن طريق أحد المخابز من خارج الإدارة و غير مصرح له بذلك.

وبالمرور والتفتيش استطاع وكيل وزارة التموين بالإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص ومعه ماكينة صرف خبز لأحد المخابز البلدية من خارج نطاق الإدارة وتم اتخاذ اللازم قانونيا ضد هذا المخبز.

كما تم تحرير عدة مخالفات لعدد من المخابز البلدية بالمنطقة من نقص وزن و عدم مطابقة للمواصفات الفنية، وذلك حرصا من المديرية على متابعة شكاوى المواطنين وفحصها والرد عليها من خلال المرور والتفتيش والمتابعة الميدانية.