جولات على فنادق مطروح لمواجهة فيروس كورونا

استكملت لجنة تفقد المنشآت الصناعية والفنادق السياحية بمطروح أعمالها بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتفقدت اللجنة عدة منشآت ومواقع للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، حفاظا على سلامة العاملين بها وتوفير أقصى درجات الحماية بكافة المشروعات بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جولات بمدن الحمام والعلمين والضبعة

وتفقد السكرتير المساعد للمحافظ عددا من الفنادق السياحية بمدن الحمام والعلمين والضبعة للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحتزازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مع ارتداء جميع العاملين للكمامات واخذ الاحتياطات اللازمة من التطهير والتعقيم.

كما تم المرور على الشواطئ والتنبيه بالتزام رواد الفنادق والمواطنين بعدم وجود أي تجمعات على الشواطئ.

كان محافظ مطروح قد قرر تشكيل لجنة برئاسته وبعضوية السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الاسكان ومدير ادارة السياحة والمصايف بالمحافظة ومدير الشئون الاقتصادية للمرور على كافة المنشآت الصناعية والسياحية بالمحافظة لتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين بتلك المنشآت والتأكيد على ارتداء العاملين للكمامات الوقائية وكافة مهمات الوقاية الشخصية داخل تلك المنشآت.