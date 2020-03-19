جولات تفقدية ومتابعات ميدانية أولى مهام رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة

قام المهندس أمين حسن غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بعمل جولات تفقدية للمشروعات المختلفة بالمدينة وكذلك متابعات للحملات الخاصة بالكافيهات لحماية المواطنين من تداعيات انتشار فيروس كورونا وذلك في أولى مهام منصبه.

جولة مع مساعد نائب رئيس الهيئة

وحرص رئيس الجهاز على القيام بجولته التفقدية بحضور المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن والقائم (بتسيير اعمال مدينة القاهرة الجديدة ) خلال الشهرين المنقضيين.

تفقد أعمال محوري التسعين الجنوبي والشمالي

وتفقد غنيم، محوري التسعين الجنوبي والشمالي بالإضافة إلى الحى الأول والثانى الثالث وحى النرجس (عمارات وفيلات) ومحور جمال عبدالناصر بصحبة المهندسة سلوى بيومى نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس.

متابعة الأعمال الجارية لاصلاح خط المياه المعالجة

وتابع رئيس الجهاز، الأعمال الجارية لاصلاح خط المياه المعالجة قطر800 مم بمحور التسعين الجنوبي أمام الجامعة الأمريكية، كما تابع أعمال تسليك وتنظيف خطوط الصرف الصحي من آثار السيول يومي الخميس والجمعة الماضيين.

المرور على طريق العين السخنة القديم

كما قام بالمرور على طريق العين السخنه القديم والذى يتم العمل على تطويره ورفع كفاءته حاليا من قبل الهيئة الهندسية طبقا للبروتوكول المبرم مع جهاز المدينة.

تفقد المشروعات السكنية

واختتم المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة جولاته بتفقد مشروعي (جنـــــة – سكن مصر بالتجمع الثالث) وذلك في حضور المهندس عادل عبد العزيز نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث والمهندس محمد مصلح نائب رئيس الجهاز للاسكان.

التوجه بسرعة انهاء الأعمال في التوقيتات المحددة

ووجه رئيس الجهاز العديد من التوصيات والتكليفات للشركات العاملة بالمشاريع المختلفة والمهندسيين بضرورة العمل علي سرعة انجاز وانهاء الأعمال فى التوقيتات المحددة و المتفق عليها وذلك بالتوازي مع جودة الأعمال ومراعاة الإصول والاشتراطات الفنية المتعارف عليها.

وضع خطوط عريضة لإسلوب ومقتضيات العمل الفترة المقبلة

على جانب أخر عقد المهندس أمين غنيم اجتماعات مكثفة مع نواب ومعاوني رئيس الجهاز ومديري العموم و الإدارات المختلفة بالجهاز لوضع الخطوط العريضة لإسلوب ومقتضيات العمل في الفترة المقبلة والتأكيد على أهميتها في تلك المرحلة في ضوء التوجيهات الرئاسية باهمية تلك المرحلة.

شن عدد من الحملات على الكافيهات

وفى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ” COVID-19 ، تم شن العديد من الحملات على الكافيهات الكائنة بنطاق المدينة.

شن أول الحملات بنطاق التجمع الخامس والثالث

حيث تم اليوم شن أول الحملات بنطاق (التجمع الخامس و التجمع الثالث ) و ذلك باشراف كلا من المهندسة سلوى بيومى نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس والمهندس عادل محمد عبد العزيز نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث.

الحملات بتأمين شرطة المرافق

وأشرف على قيادة الجملة المهندس حسين الاحمدى معاون رئيس الجهاز والمهندس عنتر الدمرداش مدير تنمية التجمع الثالث، ورئيس لجنة الإزالات بالجهاز و رؤساء الاحياء و قيادات الامن بجهاز المدينة وذلك بتأمين شرطة المرافق بالمدينة.