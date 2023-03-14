جولات تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والخدمات الجارية بـ «النوبارية الجديدة»

تفقد المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة ، ومديرو الإدارات التنفيذية ومسئولو الجهاز أعمال الخدمات والمرافق بالمدينة، حيث استهل الجولة بزيارة معرض أهلا رمضان، لمتابعة توافر المنتجات بأسعار مناسبة للجميع وبجودة عالية.

كما تفقد رئيس جهاز النوبارية الجديدة ومرافقوه، مناطق ابني بيتك ا ، ب، ج، مؤكداً سعي الجهاز لاستمرار عمل منظومة النظافة بكفاءة عالية ليل نهار، حفاظاً على النظافة العامة، كما وجه بإصلاح أعطال الإنارة التي تحدث فوراً حفاظا على الأمن والسلامة.

ثم تفقد رئيس الجهاز، منطقة الـ 20 عمارة، ووجه بضرورة المضي قدما في تنفيذ خطة الدولة في المحافظة على كل قطرة مياه، وعدم الري إلا بالمياه العكرة المخصصة لذلك.

وتفقد المهندس أحمد إسماعيل، أعمال تجديد السوق بموقعها الجديد وبنظام سيجعل من السوق مظهرا حضاريا يليق بالنوبارية واهلها، مؤكداً حرص جهاز المدينة علي رفع كفاءة جميع الخدمات والمرافق بمدينة النوبارية الجديدة.

وفي ذات السياق، واصل رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، جولاته التفقدية، مع مسئولي الجهاز، لمتابعة اعمال ( الكهرباء ـ الزراعة ـ النظافة ـ الطرق ـ التشغيل والصيانة ـ تنسيق الموقع العام والميادين).

وتفقد المهندس أحمد إسماعيل، أعمال تنسيق الموقع العام لنزلة كوبري المشاه، حيث وجه الإدارة المعنية بعمل مخطط لتنسيق وتطوير منطقة الموقف، بجانب متابعة الأعمال التي تتم بعمل باكيات خرسانية بحرم خط سوميد لاستغلالها في مجالات كثيرة، والمرور على المناطق الخدمية ومنها منطقة السجل المدنى بالألف وحدة، حيث وجه بتنسيق المنطقة وعمل مناطق انتظار للمواطنين وممرات آمنة لهم.

كما تابع رئيس جهاز مدينة النوبارية، سير العمل بمواقف السيارات للتأكيد على تطبيق التعريفة المقررة للركوب، وذلك سعياً لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمدينة حتى تظهر بالمظهر الحضاري اللائق، موضحاً أنه في حالة وجود أي شكاوى أو مقترحات من المواطنين يتم التواصل مع غرفة الطوارئ واتس اب على الرقم 01102656182.