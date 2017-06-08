جوفى ترونكس: الشراكة مع سونى تحدٍ جديد‎

المال - خاصقال يوسف الجزار، الرئيس التنفيذي لشركة جوفي ترونكس، إنها أصبحت وكيلاً معتمدًا لأربع علامات تجارية كبرى بالسوق المصرية فى مجال الهواتف المحمولة، بعد الشراكة الأخيرة مع "سونى موبايل" وهى "HTC" و"لينوفو" و"سونى"، إضافة للعلامة التجارية الجديدة wiko.وأوضح الجزار، فى بيان صحفى، اليوم الخمي

المال – خاص

قال يوسف الجزار، الرئيس التنفيذي لشركة جوفي ترونكس، إنها أصبحت وكيلاً معتمدًا لأربع علامات تجارية كبرى بالسوق المصرية فى مجال الهواتف المحمولة، بعد الشراكة الأخيرة مع “سونى موبايل” وهى “HTC” و”لينوفو” و”سونى”، إضافة للعلامة التجارية الجديدة wiko.

وأوضح الجزار، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن سوني تعد اسمًا كبيرًا في مجال المحمول، وتمتلك تشكيلة مميزة من الهواتف الذكية عالية التقنية، إضافة لأن سونى تمتلك سجل كبير من الابتكارات فى مجال التقنى للهواتف المحمولة، وإستراتيجية مشتركة لتقديم خدمات ومنتجات رائدة وتناسب كل احتياجات السوق المصرية.

وأضاف فيكي لالوانى، مدير عام شركة جوفى ترونكس: “أننا سنعمل على توسيع قاعدة مستخدمينا بدخول سونى إلى قائمة العلامات التجارية الموجودة لدينا، وتمثل هذه الإضافة تحدى جديد، حيث تعد جوفي ترونيكس الشركة الأكبر فى مجال التوزيع فى سوق الهواتف المحمولة من حيث استحواذنا على مجموعة من أقوى العلامات التجارية وأفضلها، ومنذ بداية العام الماضى دخلنا فى سباق مع الزمن، لإضافة المزيد من مراكز خدمة العملاء فى الصعيد والدلتا لنتمكن من خدمة هذه العلامات التجارية وتقديم أفضل مستوى للخدمة”.