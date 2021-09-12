استثمار

«جوشى مصر» تضخ 4.5 مليار جنيه لإضافة خط إنتاج جديد

تبلغ طاقته 120 ألف طن سنوياً
سمر السيد 7:30 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21 7:30 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21

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قال وو بينج، عضو مجلس إدارة ومدير عام شركة جوشى مصر لإنتاج الفايبر جلاس، إنه يتم حالياً إنهاء الموافقات الحكومية على إنشاء خط إنتاج جديد، على أن تبدأ الإنشاءات قريباً فور الحصول على التراخيص.

وأوضح بينج فى تصريحات لـ«المال» أن حجم الاستثمارات المستهدفة لخط الإنتاج الجديد يبلغ نحو 4.461 مليار جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية 120 ألف طن سنوياً من الفايبر جلاس.

وأضاف أن الشركة تقوم أيضاً بإنشاء مشروعات أخرى فى نفس التوقيت، وجارٍ إنهاء الموافقات عليها، وتتمثل فى محطة غاز طبيعي، وطاحونة مواد خام، وفرن جير حي.

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وأشار إلى أنها انتهت فى مارس الماضي من إنشاء أحد المخازن التى كانت تخطط لها وبدأ التخزين فيه.

كان بينج قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال» إن حجم استثمارات الشركة يبلغ نحو 580 مليون دولار، مضيفاً أنها تشمل ثلاثة خطوط إنتاج للألياف الزجاجية ومشروعات داعمة مثل إنتاج المسحوق الدقيق، ومواد التغليف، ومستودع المنتجات النهائية، مشيراً إلى أن «جوشى» قامت باستثمار 50 مليون جنيه فى إنشاء مخزن جديد لمنتجاتها، لافتا إلى أن هذا المشروع ما زال فى طور الاكتمال، ومن المخطط أن يتم استخدامه فى أواخر مارس المقبل.

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وأشار إلى أن شركته وفرت ما يقرب من 1600 فرصة عمل فى مصر، منذ بداية عملها فى 2012، لافتا إلى أنها تدفع أكثر من 100 مليون جنيه ضرائب سنويًا، وتقوم بشكل أساسى بتصنيع وبيع الألياف الزجاجية ومنتجاتها.

وتأسست «جوشى» فى مصر فى عام 2012، على مساحة 146 ألف متر فى منطقة التعاون الاقتصادى ‏المصرية الصينية بالعين السخنة، كما أن مصنع الشركة مُلحق به خطوط إنتاج لصناعات تكاملية مثل مواد التغليف، ‏إضافة إلى محطة غاز ومخزن للمنتج النهائى.

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ويبلغ حجم الطاقة الإنتاجية للشركة من ألياف الفايبر جلاس نحو 230 ألف طن سنويا، ومن منسوجات الفايبر جلاس نحو 26 ألف طن سنويا، ويتم توريد منتجاتها بشكل أساسى إلى أوروبا وخاصة تركيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى السوق المحلية.

وتنتج الشركة مسحوق المواد الخام للزجاج المحلى ورمل السيليكا والكاولين، وتقوم بمعالجة المواد المعدنية الأخرى ومواد التعبئة والتغليف، والأنابيب. 

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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