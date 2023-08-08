«جوشى مصر» تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 340 ألف طن

تخطط شركة «جوشى مصر» لإنتاج الفايبر جلاس لزيادة حجم طاقتها الإنتاجية بنهاية العام الجارى إلى 340 ألف طن مقارنة بـ 200 ألف تم تحقيقها العام الماضى.

وقال« وو بينج» عضو مجلس إدارة ومدير عام الشركة فى تصريحات خاصة ل«المال» إن التحديات التى تواجه الشركة الصينية فى الوقت الحالى والتى تتمثل فى عدم استقرار سعر العملة الأجنبية فى السوق المحلية، وارتفاع معدل التضخم تؤدى بدورها إلى زيادة أسعار شراء المنتجات المحلية وتكلفة الإنتاج.

وتابع «وو بينج» أنه على الصعيد العالمى انخفض حجم الطلب على الفايبر جلاس، فضلاً عن عدم استقرار مبيعات السوق.

وتوقع«وو بينج» أن تشهد الشركة نموًا فى الفترة المقبلة، لاسيما وأن مصر تشهد الآن تطورًا كبيرًا على صعيد بناء المدن الجديدة، فضلًا عن تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة الخضراء، مشيرًا إلى أن الألياف الزجاجية تعتبر مادة أساسية فى مشروعات توليد الطاقة من الرياح.

جدير بالذكر أن شركة جوشى مدرجة فى بورصة شنغهاى منذ عام 1999، وتعمل بمنطقة «تيدا مصر» للتعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين ومصر.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية إلى بلوغ حجم استثمارات بكين المباشرة فى مصر خلال العام الماضى حوالي 1.641مليار دولار.

وترتكز الاستثمارات الصينية فى السوق المحلية فى مجال التكنولوجيا والصناعات التحويلية والتنقيب عن النفط، والغاز والبناء وقطاع الخدمات.

وكان السفير الصينى بالقاهرة لياو لى تشيانغ قال سابقًا إن منطقة «تيدا» أصبحت منصة مهمة لتحفيز الاستثمار بين البلدين وتضم نحو 140 شركة صينية.