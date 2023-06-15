جوري بكر تنفي خبر طلاقها وتؤكد: «حسابى اتهكر»

أعلن الحساب الرسمي ” انستجرام” للنجمة الشابة جوري بكر أنها انفصلت عن زوجها” ،حيث تم التعليق “وجعل بينكم مودة ورحمة، تم الانفصال بينى وبين الراجل المحترم زوجى وبتمنى له كل خير، أرجوكم مش عايزة حد يتواصل معايا فى أي تفاصيل لأنى مش هرد على أي مكالمات”.

ثم عادت جوري بكر لنفي هذا الخبر تماما عبر حسابها معلقة ” حسابها تم قرصنته، وأنها لا تعلم لماذا يقوم شخص بفعل هذا الأمر ويكتب عبر خاصية الستوري خبر انفصالها.

أضافت “الأكونت اتهكر، وفى ثانية حصل اللى حصل.. أشكركم وقدر الله ومشاء فعل، أنا جوزى رجل محترم، ومعتقدش أنه يعمل معايا حاجة زى كدة”.

وكانت جوري بكر قد صرحت عقب نجاح شخصية وداد رمضان الماضى أنها غضبت من الهجوم الذي تعرضت له ووصل إلى حد السباب، بسبب طبيعة شخصيتها في العمل، مؤكدة أنها شعرت أن البعض يهاجمها هي شخصيًا، وليس شخصية وداد.