جورج ويا رئيسًا ليبيريا

قالت مفوضية الانتخابات في ليبيريا، اليوم، إن نجم كرة القدم السابق جورج ويا هزم جوزيف بواكاي نائب الرئيسة ليفوز في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية بنسبة 61.5 % بعد فرز 98.1 % من الأصوات.

ويعني إعلان رئيس المفوضية جيروم كوركوياه أن ويا سيخلف ايلين جونسون سيرليف ليكون الرئيس المقبل للبلاد في أول تداول ديمقراطي للسلطة منذ عام 1944