جورج وسوف يعود للحفلات الغنائية بعد غياب

يعود النجم اللبناني الكبير جورج وسوف للحفلات الغنائية بالوطن العربي بعد فترة غياب طويلة بوفاة نجله الأكبر ” وديع” ، حيث يحي جورج وسوف حفلا غنائيا كبيرا بلبنان 30 يونيو الجاري .

ويشارك جورج وسوف هذا الحفل النجم اللبناني عاصي الحلاني لأول مرة منذ سنوات ، ويقدما معا أشهر أغنياتهما القديمة والحديثة التي حققت لهما شهرة واسعة بالوطن العربي .

طرح جورج وسوف مؤخرا أغنية بعنوان “نصّ عمري” يرثى فيها ابنه وديع في مرور ذكرى الأربعين على وفاته، الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وطرحها جورج وسوف على قناته الخاصّة عبر يوتيوب، بعنوان: “نصّ عمري” أغنية لروح وديع في ذكرى الأربعين، سرقت الحبّ من عيده

وروج عاصي الحلاني للحفل، ونشر البوستر الرسمي له عبر حسابه على “انستجرام”، معلقا عليه: “في ليلة من العمر بانتظاركم حتى نعيش الفرح والموسيقى على أرض مدينة الحب، بيروت”.