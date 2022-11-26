جورج وسوف يحيي حفلا غنائيا ناجحا بالإسكندرية

أحيا النجم اللبناني جورج وسوف الساعات الأخيرة حفلا غنائيا ناجحا بمدينة الإسكندرية بشاطئ فندق جول بسيدي جابر، وشهد إقبالا كبيرا من الجمهور المصري تقديرا منهم للمطرب الكبير، حيث يعود به للحفلات بالإسكندرية بعد غياب دام أكثر من 25 عاما تقريبا.

وحرص النجم اللبناني على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلًا: “مصر أم الدنيا وأمي”، وقدم أغنيات كثيرة في الحفل على مدى ساعتين كاملتين أشعل بها المسرح وسط صيحات الكثيرين منهم “بنحبك يأبو وديع” منها أغنيات “سلف ودين” و”لو نويت” و”الحب الأولاني” و”كلام الناس” “طبيب جراح” و”الحب الكبير” وغيرها .

حرص الجميع على التقاط صور تذكارية مع جورج وسوف فور انتهاء الحفل ، الذي يعتبر من أقوى الحفلات التي أقيمت عام 2022 بالإسكندرية .