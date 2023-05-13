جورج وسوف وسط الجمهور في طابا استعدادا لحفله بها «فيديو»

حرص الكثير من الأشخاص على استقبال النجم جورج وسوف الساعات الأخيرة فور وصوله مدينة طابا السياحية ليهتفوا له ” أبو وديع” ، حيث يحيى جورج وسوف مساء اليوم حفلا غنائيا كبيرا بطابا ، وقام جورج بنشر كواليس احتفاء الجمهور به فور وصوله هناك معلقا ” وصلت مأخر بالليل وافتكرت ماحدا يعرف ” .

ويقدم جورج في الحفل أغنياته الشهيرة التي يحبها الجمهور في كل مكان ، منها الهوى سلطان وكلام الناس وسلف ودين وياه عالزمن وغيرها .

من ناحية أخرى، يحيي النجم جورج وسوف حفلاً غنائيًا في قطر يوم الخميس الموافق 18 مايو الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه.

يذكر أيضا أن جروج قام بطرح أغنية جديدة مؤخرا يرثي فيها نجله “وديع” الذي رحل عن دنيانا وسط صدمة كبيرة للوسط الفني بلبنان والوطن العربي ، وهي أغنية “نصّ عمري ، وقدمها جورج رثاء لابنه وديع في ذكرى الأربعين على وفاته.

الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وطرحها جورج وسوف على قناته الخاصّة بيوتيوب.

تقول كلمات الأغنية: “من بدري بتمناك.. وأهو قلبي راح ويّاكما خطرش يوم عالبال.. تسبقني وأمشي وراكلو دمعي سال أنهار.. لو عشت ألف نهارمش شايف إلا ليل.. ما بيطلعلوش نهار”.