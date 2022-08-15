جورج وسوف للجمهور المصري: «أبو وديع الطيب بيبحكم»

استضاف برنامج «MBC Trending» للإعلامية بسنت شمس الساعات الأخيرة نجم الغناء اللبناني القدير جورج وسوف بعد غياب عن اللقاءات الإعلامية منذ فترة طويلة.

ووجه وسوف رسالة شكر خاصة للجمهور المصري، فقال: الشعب المصري بيشوفني في الشارع يقول لي أبو وديع يا عمهم، الكلمة دي بتخزق لي دماغي، الواحد بيملى قلبه”.

وأشار إلى أنه دائما يتواجد في مصر وهي بالنسبة له شيء أساسي جدا في حياته الفنية، لافتا إلى أنه يرى أنها عظيمة رغم أنفه، مؤكدا حبه الشديد لمصر والجمهور المصري دائما.

وقال أيضا أبو وديع الطيب بيحبكم واللي مابيحبني أتمنى يجي اليوم ويحبني”.

يذكر أن جورج وسوف أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليت مهرجان جرش الغنائي بالأردن، وحضر الحفل جمهور كبير إضافة للنجم السوري عابد فهد.