جورج: لن نطبق التجربة اليابانية بحذافيرها في التغطية الصحية

قال محسن جورج، نائب رئيس هيئة التأمين الصحى، إن الهيئة لن تطبق التجربة اليابانية بحذافيرها فى نظام التغطية الصحية الشاملة، موضحا أن كل دولة لها ظروف مختلفة عن الدول الأخرى، وبالتالى ما يصلح فى اليابان ربما لا يصلح للتطبيق فى مصر.

وأضاف خلال كلمته بالندوة التى تعقدها هيئة التعاون الدولى اليابانية “جايكا” اليوم تحت عنوان “التغطية الصحية الشاملة” أن مصر سيكون لها نظامها الصحى الخاص بها بعد الإطلاع على التجارب العالمية ومنها التجربة اليابانية، لافتا إلى أن المشاركات الفعالة تحقق فى النهاية نتائج مثمرة.

ولفت إلى أن الهيئة تتعاون مع جايكا منذ 10 سنوات شهدت تحقيق عدد من الإنجازات المشتركة منها مشروع التأمين الصحى فى الفيوم إلى جانب المجمع الطبى فى الغربية إلى جانب تحسين جودة المستشفيات، لافتا إلى أن إقرار البرلمان أمس لقانون التامين الصحى الاجتماعى الشامل يعتبر خطوة إيجابية تتزامن مع ندوة الجايكا اليوم.