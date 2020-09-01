جورج فلويد جديد في الضفة.. اعتداء وحشي على مسن فلسطيني من جندي إسرائيلي (صور)

ووقع الاعتداء أثناء قمع وقفة احتجاجية ضد مصادرة أراض من بلدة شوفة قرب مدينة طولكرم.

تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لجندي إسرائيلي يدوس بقدمه على وجه مسن فلسطيني، على نحو ما حدث مع المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد .

ووفق تقارير نقلتها شبكة روسيا اليوم، تم الاعتداء بطريقة وحشية على مسن فلسطيني شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ووقع الاعتداء أثناء قمع وقفة احتجاجية ضد مصادرة أراض من بلدة شوفة قرب مدينة طولكرم.

ويظهر في الفيديو المسن الفلسطيني وهو يطلب من الجنود أن يدعوا المتظاهرين وشأنهم إلا أنهم قاموا باستخدام القوة والعنف ضده واعتقلوه.

وشبه النشطاء الاعتداء على المسن ويدعي أبو ناصر باعتداء الشرطي الأمريكي الأبيض على المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد قبل أشهر.

وخرج العالم وقتها منددا بواقعة الاعتداء في احتجاجات واسعة.





