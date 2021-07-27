«جودزمارت» تحصل على تمويل بقيمة 3.6 مليون دولار

جمعت شركة GoodsMart، «جودزمارت» لخدمة التسوق المنزلي عبر الإنترنت، ومقرها القاهرة، تمويلًا إضافيًا قدره 3.6 مليون دولار، بقيادة سواري فينتشرز Sawari Ventures وذلك بهدف تسريع التوسع في السوق.



وأطلقت الشركة عام 2014 كتطبيق للتسوق المنزلي مع خدمة التوصيل بدون انتظار (unattended delivery).

وعلى عكس معظم شركات التسوق المنزلي الناشئة عبر الإنترنت في جميع أنحاء المنطقة، فإن نموذج GoodsMart مختلف تمامًا، حيث تتمكن الأسر من التسجيل واستلام قائمة المنتجات المطلوبة، من خلال صندوق GoodsMart محكم الغلق بمفتاح ومثبت مسبقًا على عتبة منازلهم. يقوم العملاء بطلب المنتجات قبل الساعة 9 مساءً ويجدون الطلبات في الصندوق عندما يستيقظون في الصباح.

كما أنه بإمكان الأسر تحديد مرات تكرار توصيل المنتجات سواء بشكل دوري أو أيام محددة كل أسبوع أو شهر، وكذلك يتيح التطبيق إمكانية الطلب من بعض المحلات والمخابز المشهورة، ولقد عمل الفريق بنشاط خلال العامين الماضيين لتعزيز تجربة التسوق المنزلية المتميزة لجعلها ذكية وخالية من المتاعب لجميع أفراد الأسرة. تمت إضافة أكثر من 100 مورد، وتم إطلاق قسم السوق (Marketplace)، بالإضافة إلى العديد من الميزات الإضافية مثل خيار الطلبات المتكررة، والقدرة على إضافة حسابات مستخدمين متعددة لكل أسرة.

وستستخدم GoodsMart الاستثمار لتسريع توسعها في السوق وزيادة فريقها. فهي تغطي الآن غرب القاهرة وسوف تتوسع قريبا في شرق القاهرة بعد أن نجحت في إبرام العديد من الصفقات مع مختلف الموردين والمطورين العقاريين.

وعلق عمرو فوزي ، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة GoodsMart قائلاً: “بدأنا في عام 2014 برؤية لإعادة ابتكار التسوق المنزلي. أكبر نجاح لنا هو الرابطة العاطفية التي تمكنا من تكوينها مع عملائنا؛ الاستماع إليهم كان وسيظل دائمًا وصفتنا السرية “.

وأضاف هاني السنباطي، الشريك الإداري في سواري فينتشرز: “لقد تزايد الطلب على توصيل البقالة عبر الإنترنت بشكل كبير، وتمكنت GoodsMart من إحداث ثورة في السوق من خلال توفير حل مبتكر وسلس للمستهلكين من شأنه تشكيل مستقبل هذا القطاع”.