جودادي: 50% من المواقع الإلكترونية بالشرق الأوسط تتطلب تعزيز إجراءات الحماية

أعلنت شركة GoDaddy، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال، اليوم عن إطلاق خدمة بروتوكول طبقة المنافذ الآمنة، أحدث إضافات الشركة في مجال الأمن السيبراني، لتمنح رواد الأعمال والشركات الصغيرة الذين يملكون مواقع إلكترونية بسيطة وميزانيات محدودة، طريقة تتميز بالكفاءة الاقتصادية للاستفادة من مزايا شهادة البروتوكول SSL.

وتأتي ميزة الأمن الجديدة في إطار عروض GoDaddy في مجال الحماية الأمنية، بما فيها أمان الموقع الإلكتروني ومجموعة من بروتوكولات طبقة المنافذ الآمنة، والتي تعتبر خياراً اقتصادياً يساعد على ضمان أمن الموقع وسلامته.

ويمكن لرواد الأعمال ومالكي الشركات الصغيرة ممن لا يحتاجون دعماً مستمراً الاستفادة من الخدمة الجديدة، والتي تتطلب إضافة شهادة البروتوكول وتحديد الأخطاء وتصحيحها من قبل خبراء شركة GoDaddy.

وتساهم الخدمة في تسهيل استخدام رواد الأعمال لمواقعهم الإلكترونية وتوفير الوقت، مما يتيح لهم إطلاق أعمالهم وإدارتها وتنميتها، بالإضافة إلى استقطاب شريحة أوسع من العملاء.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، رئيسة الاستراتيجية التجارية للأسواق الدولية لدى شركة GoDaddy: “تفخر GoDaddy بتطوير خدماتها لتناسب جميع العملاء. وتشكل الخدمة الجديدة أحدث إضافات الشركة من الخدمات المُدارة بالكامل من خلال طبقة المنافذ الآمنة، والمخصصة لمساعدة رواد الأعمال ومالكي الشركات الصغيرة على التركيز على أعمالهم وتوفير الأدوات التي يحتاجونها لتوسيع حضورهم الإلكتروني”.



ويسلط استطلاع GoDaddy لأمان المواقع الإلكترونية لعام 2021 الضوء على المخاوف الأمنية التي تواجهها مواقع العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يستلزم أكثر من 50٪ من المواقع الإلكترونية للعملاء في منطقة تدابير أمنية معززة.

الجدير بالذكر أن الاستطلاع سلط الضوء على أن مخاوف رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدور حول الكشف عن بيانات العملاء والفقدان المحتمل لثقة العملاء.

وتحرص الشركة على توفير الأمن والحماية للمواقع الإلكترونية الخاصة بجميع العملاء والمستخدمين النهائيين، من خلال تزويد خدماتها الأمنية بمجموعة من مزايا الأمان الجديدة، بما فيها استخدام بروتوكول https وتحديث المحتوى المتنوع لضمان ظهور القفل في أشرطة عناوين المتصفح وتحديث خريطة الموقع ليتمكن جوجل من التعرف على عمليات تحميل الموقع بشكل آمن وفق بروتوكولات https، بالإضافة إلى تحديث إعدادات جدار حماية تطبيق الموقع الإلكتروني بما يضمن التشفير الكامل. ويعزز الحصول على موقع إلكتروني آمن تصنيفات جوجل، كما يحظى بدعم من خبراء GoDaddy على مدار اليوم والأسبوع.