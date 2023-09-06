«جودادي» تطلق أداة Instant Video لتصميم فيديوهات تفاعلية

أعلنت GoDaddy، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في جميع أنحاء العالم، عن إطلاق أداة Instant Video، والتي تساعد أصحاب الشركات على صناعة محتوى عالي الجودة.

وتهدف GoDaddy من خلال هذه الأداة إلى تمكين رواد الأعمال ومساعدتهم على إدارة شركاتهم وتقديم الأدوات اللازمة لتسهل عليهم عملية صناعة المحتوى والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن الوصول إلى أداة Instant Video المدعومة بالذكاء الاصطناعي من تطبيق GoDaddy Studio، حيث تلبي الاحتياجات المتنامية لصناعة الفيديوهات التسويقية والتجارة الاجتماعية بسرعة وبسهولة وبدون أي تكاليف إضافية.

ويقدم GoDaddy Studio حالياً جميع الأدوات التي يحتاجها رواد الأعمال لصناعة وتصميم محتوى مميز للمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق وغيرها، حيث يوفر آلاف القوالب التي تمكنهم من صناعة محتوى احترافي للترويج لعلامتهم التجارية واستخدامها على منصاتهم الاجتماعية ومواقعهم الإلكترونية والتسويق بواسطة الرسائل الإلكترونية، ما يحسن من تفاعل العملاء ويعزز عمليات البيع.

وقال لاكا سريرام، نائب رئيس إدارة المنتجات في GoDaddy: “تمثل الفيديوهات التسويقية التابعة لعلامة تجارية العامل الرئيسي للتميز على الإنترنت. وتقدم ميزة Instant Video المدعومة بالذكاء الاصطناعي في GoDaddy Studio جميع الأدوات اللازمة لأصحاب الشركات، ما يسهل عليهم صناعة الفيديوهات ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى خبرة كبيرة في التكنولوجيا. وتعزز الأداة الجديدة قدرة رواد الأعمال تعزيز بالتفاعل ودعم نمو أعمالهم بالاعتماد على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي التي تتطلب نشر الفيديوهات باستمرار”.

وتتيح الإضافة الجديدة لمستخدمي GoDaddy Studio اختيار أنماط الفيديو الملائمة وتصميم ونشر فيديوهات احترافية دون علامة مائية، ما يجعلها الخيار الأمثل للترويج على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصوير المنتجات والفيديوهات التعليمية وغيرها.

كما يستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي لتوليد الشعارات بشكل آلي اعتماداً على الفيديوهات والصور التي يقوم المستخدمون بتحميلها، حيث يتيح لرواد الأعمال استخدام مقاطع الفيديو والصور الخاصة بهم، إضافة إلى مكتبة المحتوى المتوفرة على GoDaddy Studio، كما يمكن تصدير الفيديو ببساطة وبشكل مباشر من أداة الفيديو الفوري. ويستطيع صناع المحتوى الاستفادة من الشراكة مع Melodie، حيث يمكنهم إنتاج فيديوهات تعكس رسالة علامتهم، من خلال استخدام الموسيقى المجانية الموجودة في استوديو GoDaddy Studio، والتي تم إنتاجها من قبل فنانين مستقلين، وذلك بهدف دعم الموسيقيين في مختلف أنحاء العالم.

كما يتيح GoDaddy Studio لرواد الأعمال توسيع حضورهم على الإنترنت عن طريق شراء اسم نطاق بشكل مباشر من التطبيق، إلى جانب إضافة نسخة مجانية من أداة إنشاء المواقع الإلكترونية والحصول على عنوان بريد إلكتروني مطابق.

ويحظى مستخدمو النسخة الاحترافية من GoDaddy Studio بفرصة للوصول إلى المزيد من الصور والفيديوهات المجانية ضمن مكتبة محتوى GoDaddy Studio. ويمكن لرواد الأعمال الاستفادة من العديد من المزايا مثل الموسيقى المرخصة وتأثيرات الانتقال المصممة مسبقاً، وإضافة شعارات العلامة وتحديد الألوان وأنماط الخطوط، فضلاً عن ملايين الرسومات والملصقات المتوفرة، مما يعزز التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكن الاستفادة من الأداة الحصرية الجديدة في صناعة الفيديوهات الفورية من خلال تحميل تطبيق GoDaddy Studio على الأجهزة العاملة بنظامي آي أو إس وأندرويد.