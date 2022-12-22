«جودادي» تتعاون مع برنامج «رواد 2030» لتمكين رواد الأعمال في مصر

وقعت “GoDaddy” الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال، مذكرة تفاهم مع برنامج “رواد 2030” التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال برنامج “عيادات الأعمال” المعروف باسم (Business Clinics)، والذي يدعم الإستراتيجية الوطنية “رؤية مصر 2030”.

ويهدف التعاون المشترك بين “GoDaddy” و”رواد 2030″ إلى دعم رواد الأعمال وتعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، وذلك من خلال دورات تدريبية ومعرفية مصممة خصيصًا للبرنامج، فضلًا عن توفير أداة إنشاء المواقع باللغة العربية ،GoDaddy’s Arabic Website Builder أو المتجر الإلكتروني E-Store للمشاركين في البرنامج في فترة تجريبية مجانًا لمدة 30 يوما.

ومن خلال برنامج “عيادة الأعمال”، ستقوم “GoDaddy” بإدارة سلسلة من ورش العمل ودورات تدريب المدربين (TTT)، والتي ستغطي مواضيع مثل كيفية إنشاء موقع الويب وموقع التجارة الإلكترونية، وبناء علامة تجارية والتسويق لها عبر الإنترنت. إذ تهدف تلك المواضيع إلى مساعدة رواد الأعمال في تنمية أعمالهم وتأسيس حضور قوي لعلاماتهم التجارية بالأسواق الجديدة وزيادة قدرتهم على الوصول لشريحة أكبر من العملاء.

وقع الاتفاقية كل من سيلينا بيبر، رئيسة الإستراتيجية التجارية للأسواق الدولية لدى” GoDaddy” ودكتورة غادة خليل، المسئولة عن برنامج “رواد 2030” بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وعلقت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على التعاون الجديد معبرة على سعادتها قائلة:”يؤكد هذا التعاون وجود كيانات مسئولة تبادر دومًا بدعم رواد الأعمال. إذ نؤمن أن تمكين الشباب وتنمية الابتكار وريادة الأعمال هم المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي تعمل الوزارة جنبًا إلى جنب مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير بيئة داعمة للشباب المصريين ومعاونتهم في رحلتهم المهنية في سوق الأعمال.”

وصرحت “بيبر” بأن المشروع يتمتع بإمكانات هائلة، قائلة:”تتشرف GoDaddy بأن تكون شريكا لبرنامج رواد 2030 لدعم الشركات الناشئة و رواد المستقبل من خلال عيادات الأعمال، حيث وتهدف GoDaddy، بصفتها داعما رئيسيا للأعمال الصغيرة ورواد الأعمال في جميع أنحاء العالم، إلى تمكين مجتمع أكثر شمولًا لرواد الأعمال عالميًا. إذ تعمل الشركة على مساندتهم بالأدوات والمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في عالم الأعمال عبر الإنترنت.”

وأضافت أن مصر تتمتع بعدد كبير من الشباب، مما يجعلها سوقًا واعدة للشركات الناشئة. لذلك، تهدف الشركة من خلال “عيادة الأعمال” إلى مساعدة رواد الأعمال المصريين الشباب على اكتساب أدوات ومعارف فعالة لتنمية أعمالهم والحفاظ عليها في سوق العمل”.

وفي نفس الصدد، قالت خليل:”يسعى مشروع رواد 2030 لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين مجتمعات الشباب ببناء إمكاناتهم وصقل مهارتهم، حيث نتطلع إلى العمل مع “GoDaddy” لمساعدة رواد الأعمال من الشباب المصريين ليبتكروا، ويصلوا إلى عملائهم المستهدفين ويكتسبوا عملاء جدد من خلال برنامج عيادة الأعمال.

ويأتي التعاون جزءًا من إستراتيجية مشروع “رواد 2030” لتأهيل مليون رائد أعمال مصري وتأسيس 50 ألف شركة ناشئة بحلول 2030، مما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة مصر 2030.”ويعد تعاون “GoDaddy” مع “رواد 2030” هو الأحدث بين سلسلة التعاونات والشراكات التي قامت بها الشركة مع المجتمعات المحلية في المنطقة، وقد دخلت الشركة في شراكة إستراتيجية مع كيانات متخصصة مرموقة تساعد على تسريع وتيرة التنمية، مثل “فوري” و”شركات ناشئة بلا حدود”، لدعم العديد من رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط في بدء وتنمية أعمالهم التجارية عبر الإنترنت.