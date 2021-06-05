جوجل يلغي الحظر على إعلانات بورصات العملات المشفرة

بدءا من 3 اغسطس المقبل يجوز للمعلنين الذين يعرضون بورصات العملات المشفرة والمحافظ التي تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن هذه المنتجات والخدمات

في خطوة مفاجئة اليوم، ألغت “ألفابيت جوجل”، أكبر شركة لبيع الإعلانات الرقمية في العالم، سياسة حافظت عليها لما يقرب من ثلاث سنوات والمتمثلة في حظر بورصات العملات المشفرة من استخدام خدماتها الإعلانية، حسبما ذكرت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية.

وقالت الشركة في بيان على مدونتها الشخصية: “بدءا من 3 أغسطس المقبل، يجوز للمعلنين الذين يعرضون بورصات العملات المشفرة والمحافظ التي تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن هذه المنتجات والخدمات عندما تفي بالمتطلبات التالية وتكون معتمدة من قِبل جوجل”.

وتتضمن المتطلبات التي يجب أن تجتازها البورصات أن يتم التسجيل لدى “شبكة مكافحة الجرائم المالية كشركة لخدمات الأموال ومع ولاية واحدة على الأقل كجهة تحويل أموال” أو “كيان مصرفي فيدرالي أو حكومي”، مما قد يفتح الباب أمام الإعلانات من خدمات مثل أنكوراج وباكسوس.

وفي 2018 ، حظرت جوجل الإعلانات الخاصة بالعملات المشفرة والمنتجات ذات الصلة، بعد خطوة مماثلة من شركة Facebook Inc.”فيسبوك” عملاقة مواقع التواصل الاجتماعي،

لكن وبدءا من الـ 3 من أغسطس المقبل، ستسمح جوجل للمحافظ الرقمية بعرض الإعلانات على البحث و موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمواقع الأخرى طالما أنها تخضع لعملية اعتماد الشركة.

قال متحدث باسم جوجل في بيان إن عملاقة البحث تجري ذلك التغيير “من أجل مطابقة أفضل للوائح والمتطلبات الحالية لشبكة إنفاذ الجرائم المالية FinCEN والتي تديرها وزارة الخزانة الأمريكية.

وغالبا ما كانت سياسات جوجل حول إعلانات العملات المشفرة متضاربة، بل وفي بعض الأحيان انتقدها الخبراء ووصفوها بأنها “غير عادلة”.

وطوال 2018، انقلبت شركة البحث العملاقة على حظر إعلانات البورصات، في وقت ما كانت كلمة “إيثريوم” كلمة مدرجة في القائمة السوداء في الإعلانات، وعلى الرغم من السياسات الصارمة لا تزال تسمح أحيانا لمشاريع الاحتيال بالمرور.