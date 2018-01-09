جوجل يحتفي بذكرى ميلاد الشاعر الراحل فاروق شوشة

حسين رجب احتفى محرك البحث جوجل اليوم الثلاثاء بالذكرى الـ82 لميلاد الشاعر والأديب الكبير الراحل فاروق شوشة. وفي صدر صفحة محرك البحث الرئيسي بشبكة الانترنت، تتصدر صورة شوشة ولافتة لبرنامجه الشهير "لغتنا الجميلة". وولد فاروق محمد شوشة في 9 يناير 1936 – وتوفي في 14 أكتوبر 2016 وهو

حسين رجب

احتفى محرك البحث جوجل اليوم الثلاثاء بالذكرى الـ82 لميلاد الشاعر والأديب الكبير الراحل فاروق شوشة.

وفي صدر صفحة محرك البحث الرئيسي بشبكة الانترنت، تتصدر صورة شوشة ولافتة لبرنامجه الشهير “لغتنا الجميلة”.

وولد فاروق محمد شوشة في 9 يناير 1936 – وتوفي في 14 أكتوبر 2016 وهو شاعر وأديب وإذاعي مصري شهير.

وله العديد من الدواوين الشعرية منها إلى مسافرة، 1966، العيون المحترقة، 1972، لؤلؤة في القلب 1973، في انتظار ما لا يجيء، 1979، الدائرة المحكمة، 1983، الأعمال الشعرية، 1985، لغة من دم العاشقين، 1986، يقول الدم العربي، 1988.