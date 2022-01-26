جوجل يحتفل بذكرى ميلاد «السندريلا» سعاد حسنى

برزت نجوميتها مع أول أعمالها السينمائية فى دور البطولة وعمرها 17 سنة بالفيلم الرومانسي”حسن ونعمية” في عام 1959.

يحتفل جوجل الأمريكى أكبر موقع بحثى فى العالم اليوم الأربعاء بذكرى ميلاد الفنانة الممثلة والمغنية السندريلا سعاد حسني الـ 79 من خلال شعار احتفالي جديد يظهر على موقع بحث جوجل في مصر والدول العربية ضمن احتفال الشركة الأمريكية بذكرى ميلاد الشخصيات المؤثرة، ومنهم الفنانون والأدباء والعلماء وغيرهم ويأتى الاحتفال بالممثلة المصرية لأنها فنانة متعددة المواهب ومن أكثر المممثلات تأثيرا في السينما المصرية والعربية والتى كانت تحمل لقب سندريلا السينما.

ولدت الفنانة سعاد محمد كمال حسني المشهورة باسم السندريلا سعاد حسني في القاهرة لعائلة فنية كبيرة بمثل هذا اليوم بعام 1943.

وبدأت حياتها الفنية في مرحلة الطفولة منذ سن الثالثة، كمغنية لبرنامج “بابا شارو” الإذاعي المصري الشهير للأطفال.

وجاءت نجومية سعاد حسني مع أول أدوارها السينمائية فى دور البطولة وعمرها 17 سنة بالفيلم الرومانسي”حسن ونعمية” في عام 1959 ، بعد أن اكتشفها الشاعر والمخرج والفنان عبد الرحمن الخميسي وقدمها فى هذا الدور الذي حصل على إشادات كبيرة وكان بداية لنجاحها المتميز.

ومثلت سعار حسنى أكثر من 90 فيلم سينمائي مع أفضل الفنانين بتاريخ السينما وتنوعت أدوارها بين الاستعراض والتمثيل والرقص والغناء.

وتشمل أشهر الأفلام السينمائية للفنانة سعاد فيلم خلي بالك من زوزو

ومن أشهر الأفلام السينمائية التي شاركت في بطولتها الفنانة سعاد حسنى فيلم خلي بالك من زوزو الذي تضمن الغناء والرقص.

ومن أفلامها أيضا فيلم صغيرة على الحب والفيلم السياسى الكرنك عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل.

سعاد حسنى الممثلة والمغنية

كما مثلت سعاد حسنى أيضا أفلام الزوجة الثانية والجوع وحب في الزنزانة والاختيار وأين عقلي وزوجتي والكلب وموعد على العشاء.

وتوفت الفنانة المصرية الكبيرة في 21 يونيو 2001، وذلك في حادث غامض بعد سقوطها من شرفة شقتها في لندن.

وقد تزوجت سعاد حسنى 4 مرات من صلاح كريم (1966-1968)وعلي بدرخان (1970-1981) وزكي عبد الوهاب (1981-1981)

ماهر عواد (1987-2001).

السندريلا تتميز بفن الاستعراض

تميزت سعاد حسنى بقدرتها على تأدية فن الاستعراض في العديد من أعمالها وتم اختيارها باحتفالية مئوية السينما المصرية عام 1996.

وظهرت بالمركز الثاني ضمن استفتاء أفضل ممثلة في القرن العشرين واختار النقاد ثمانية أفلام ببطولتها بقائمة أفضل مئة فيلم مصري.

وأصبحت الممثلة صاحبة الرقم القياسي بالمشاركة مع الممثلة فاتن حمامة فى معظم الأفلام خلال فترة عقدي ستينيات وسبعينيات القرن العشرين.

حصلت سعاد حسني على العديد من الجوائز السينمائية وكرمها الرئيس أنور السادات في عام 1979 في احتفالات عيد الفن.

وكان لسعاد 16 أخًا وأختًا،وترتيبها العاشر بين أخواتها من أبيها وأمها ومن أشهر أخواتها من الأب المغنية والممثلة نجاة الصغيرة.

ومثلت سعاد حسنى القيلم الشهير القاهرة 30 و مسلسلًا تلفزيونيُا واحدُا باسم هو وهي مع أحمد زكي، بالإضافة لثماني مسلسلات إذاعية.

نالت جائزة لقب أفضل ممثلة من المهرجان القومي الأول للأفلام الروائية عام 1971 عن دورها في فيلم غروب وشروق ، و جائزة من وزارة الثقافة المصرية خمس مرات عن أفلام الزوجة الثانية، وغروب وشروق، وأين عقلي، والكرنك، وشفيقة ومتولي.

كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة من جمعية الفيلم المصري خمس مرات لأدوارها بأفلام أين عقلي، والكرنك وشفيقة ومتولي وموعد على العشاء.وجائزة من مهرجان الإسكندرية ومن جمعية فن السينما لفيلم الراعي والنساء ومن وزارة الإعلام بعيد التلفزيون لدورها بمسلسل هو وهي.