جوجل مصر: 1000% نموًا في البحث عن ظاهرة الاحتباس الحراري علي المحرك خلال 10 أشهر

قال هشام الناظر ، مدير عام شركة جوجل مصر ، عن طرح الشركة العالمية خدمة جديدة في مصر خلال نوفمبر الحالي كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تتمثل في المسار الصديق للبيئة على خريطة جوجل بحيث تساعد المستخدمين علي تحديد الطرق الأقل ازدحاما واستهلاكا للوقود.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم للاعلان عن جهودها في مجال الاستدامة البيئية وتغير المناخ.

وأوضح الناظر أن محرك بحث جوجل خلال العشر شهور الماضية في مصر شهد نموا في عمليات البحث علي ظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة تجاوز 1000%وأكثر من 500% علي الطاقة البحرية، بينما شهد يوتيوب نمو في مشاهدة فيديو تتعلق بتسخين الماء عن طريق الطاقة الشمسية باكثر من 5000% و1000% عن عملية إعادة التدوير.

وألمح إلي أن جوجل في عام 2007 كانت أول شر شركة تخفض الصافي السنوي الانبعاثات إلي صفر , وفي عام 2010 أصبحت أول شركة تكنولوجيا تشتري طاقة متجددة علي نطاق واسع، ثم باتت في عام 2017 أول شركة تعوض من خلال شراء الطاقة المتجددة 100% من الطاقة الكهربائية المستهلكة.

واضاف أن شركته تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وإدارة كافة عملياتها بالكامل باستخدام الطاقة النظيفة علي مدار الساعة يوميا في عام 2030.

وتابع أن المنتج الثاني الذي تعتزم جوجل طرح هو خدمة البحث عن الرحلات الجوية ذات الانبعاثات الأقل وهي ميزة متوافرة باللغة العربية والإنجليزية عبر استخدام نموذج موحد لقياس تأثير الرحلات الجوية، إضافة إلي الفنادق الصديقة للبيئة.

ولفت إلي أن المنتجات الجديدة تأتي تزامنا مع استضافة مصر قمة المناخ خلال نوفمبر الجاري.