اتصالات وتكنولوجيا

جوجل كروم يستحوذ على 59.4% من متصفحات الإنترنت‎‬

محمود جمال تنشر بوابة المال اليوم نسب استخدام متصفحات شبكة الإنترنت فى مصر خلال مايو الماضى، وذلك طبقا لإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية " إستراتيجيى أناليتكيس ": أسم المتصفح نسبة الأستخدام
12:47 م, السبت, 3 يونيو 17 12:47 م, السبت, 3 يونيو 17

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محمود جمال

تنشر بوابة المال اليوم نسب استخدام متصفحات شبكة الإنترنت فى مصر خلال مايو الماضى، وذلك طبقا لإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية ” إستراتيجيى أناليتكيس “:

أسم المتصفح

نسبة الأستخدام

جوجل كروم

59.36 %

إنترنت إكسبلورو

17.55 %

فايرفوكس

11.98 %

مايكروسوفت إيدج

5.36 %

سفارى

3.56 %

أخرى

1.91 %

 

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