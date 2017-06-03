جوجل كروم يستحوذ على 59.4% من متصفحات الإنترنت‎‬

محمود جمال تنشر بوابة المال اليوم نسب استخدام متصفحات شبكة الإنترنت فى مصر خلال مايو الماضى، وذلك طبقا لإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية ” إستراتيجيى أناليتكيس “: أسم المتصفح نسبة الأستخدام جوجل كروم 59.36 % إنترنت إكسبلورو 17.55 % فايرفوكس 11.98 % مايكروسوفت إيدج 5.36 % سفارى 3.56 % أخرى 1.91 %
تنشر بوابة المال اليوم نسب استخدام متصفحات شبكة الإنترنت فى مصر خلال مايو الماضى، وذلك طبقا لإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية ” إستراتيجيى أناليتكيس “:
أسم المتصفح
نسبة الأستخدام
جوجل كروم
59.36 %
إنترنت إكسبلورو
17.55 %
فايرفوكس
11.98 %
مايكروسوفت إيدج
5.36 %
سفارى
3.56 %
أخرى
1.91 %