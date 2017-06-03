جوجل كروم يستحوذ على 59.4% من متصفحات الإنترنت‎‬

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محمود جمال تنشر بوابة المال اليوم نسب استخدام متصفحات شبكة الإنترنت فى مصر خلال مايو الماضى، وذلك طبقا لإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية " إستراتيجيى أناليتكيس ": أسم المتصفح نسبة الأستخدام