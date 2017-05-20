اتصالات وتكنولوجيا

جوجل كروم أكثر متصفحات الإنترنت استخدامًا بمصر

محمود جمالتنشر "المال"، اليوم السبت، نسب استخدام متصفحات الإنترنت فى مصر، خلال إبريل الماضى. اسم المتصفح نسبة الاستخدام جوجل كروم
20 مايو، 2017 20 مايو، 2017

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محمود جمال

تنشر “المال”، اليوم السبت، نسب استخدام متصفحات الإنترنت فى مصر، خلال إبريل الماضى.

اسم المتصفح

نسبة الاستخدام

جوجل كروم

59 %

إنترنت إكسبلور

18.4 %

فايرفوكس

11.8%

مايكروسوفت إيدج

5.6 %

سفارى

3.4 %

آخرى

1.7 %

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