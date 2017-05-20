جوجل كروم أكثر متصفحات الإنترنت استخدامًا بمصر

اتصالات وتكنولوجيا جوجل كروم أكثر متصفحات الإنترنت استخدامًا بمصرمحمود جمالتنشر "المال"، اليوم السبت، نسب استخدام متصفحات الإنترنت فى مصر، خلال إبريل الماضى. اسم المتصفح نسبة الاستخدام جوجل كروم 20 مايو، 2017 20 مايو، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر محمود جمالتنشر “المال”، اليوم السبت، نسب استخدام متصفحات الإنترنت فى مصر، خلال إبريل الماضى.اسم المتصفحنسبة الاستخدامجوجل كروم59 %إنترنت إكسبلور18.4 %فايرفوكس11.8%مايكروسوفت إيدج5.6 %سفارى3.4 %آخرى1.7 %شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر