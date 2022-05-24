جوجل : دعمنا الاقتصاد المصري بنحو 11.2 مليار جنيه فى 2021

أعدّت شركة الأبحاث Public First تقريرًا حول تأثير Google الاقتصادي، حيث يطّلع على كيفية دعم منتجات Google (من بينها بحث Google، متجر Google Play، خرائط Google، YouTube وإعلانات Google) للأفراد، والأنشطة التجارية المحلية، وصناع المحتوى، والمطوّرين في مصر خلال عام 2021. يشير التقرير بأنّ Google قد دعمت الاقتصاد المصري بما يقارب 11.2 مليار جنيه مصري في عام 2021.

إليكم بعض نتائج التقرير*:

مساعدة الأفراد في مصر

الوصول إلى المعلومات:

● استخدم 71% من الأفراد “بحث Google” للاطلاع على آخر المعلومات حول فيروس كوفيد-19

● استخدم 55% من الأفراد “بحث Google” للتعرّف على آخر تحديثات السفر المتعلقة بفيروس كوفيد-19

● استخدم 68% من الأفراد “بحث Google” لمعرفة آخر الأخبار، لا سيّما التطورات العالمية الخاصة بالجائحة

تطوير المهارات:

● استخدم 77% من الأفراد “بحث Google” لتعلّم مهارة جديدة

● قال 55% من الأهالي إنّ أطفالهم استخدموا “بحث Google” للمساعدة في التعلّم خلال فترة الجائحة

● استخدم 54% من الأهالي (ممّن لديهم أطفال دون سنّ 12) تطبيق YouTube Kids بهدف مساعدة أطفالهم على التعلّم.

● استخدم 49% من الطلاب “بحث Google” أكثر من مرة في اليوم كجزء من دراستهم أو عملهم.

إيجاد وظائف جديدة:

● استخدم 58% من الأفراد “بحث Google” العام الماضي لإيجاد فرصة عمل.

● تستخدم حوالي 11 مليون امرأة “بحث Google” شهريًّا لإيجاد فرصة عمل جديدة.

● يستخدم حوالي مليوني شخص (ممن ليس لديهم وظيفة بعد) “بحث Google” شهريًا من أجل الاستعداد لمقابلات عمل

دعم الأنشطة التجارية في مصر.

تعزيز التواجد الرقمي للشركات:

● استخدم 45% من الأفراد خرائط Google لإيجاد نشاط تجاري.

● دعم كل من “بحث Google” وخرائط Google في تمكين وبناء 45 مليار طريقة للتواصل بين المستخدمين والأنشطة التجارية، وذلك عبر تعزيز تواجد الشركات على الإنترنت، وسهولة إيجاد أرقام الهواتف للحجز والتواصل.

● سجّل 49% من الأنشطة التجارية ارتفاعًا بعدد العملاء القادمين من عملية بحث على الإنترنت أو على أثر إعلانات محرك البحث.

● زاد 36% من الأنشطة التجارية ميزانية إعلانات Google منذ بداية الجائحة وذلك للاستفادة من الفرص الرقمية والتواصل.

زيادة الإنتاجية:

● عبّر 56% من الأنشطة التجارية عن أهميّة Google Workspace في تفعيل طرق العمل عن بعد**

دعم تنشيط الاقتصاد في مصر

دعم مجتمع المطورين، وصناع المحتوى والناشرين:

● في العام 2021، دعمت Google الاقتصاد المصري بما يقارب 11.2 مليار جنيه مصري

● يرتفع عدد القنوات التي تحقق أرباحًا من ستّة أرقام بنسبة 55% سنويًا [المصدر:بيانات Google]

● يرتفع عدد القنوات التي يزيد عدد متابعيها عن مليون مشترك بنسبة 30% سنويًا [المصدر:بيانات Google]

● يدعم مجتمع مطوّري Android حوالي 85,000 وظيفة على الأقل سنويًا في مصر

● ارتفع عدد مطوّري التطبيقات الذين تصل أرباحهم إلى 10,000 دولار أمريكي شهريًا على متجر Google Play بنسبة 22% [المصدر: بيانات Google]

عن التقرير:

تمّ إعداد التقرير بواسطة شركة الأبحاث Public First وبتمويل من Google. تستند منهجية البحث على استبيان لمجموعة من الأفراد والشركات، بالإضافة إلى الاعتماد على بيانات من جهات موثقة أخرى. التوقعات الاقتصادية التي يذكرها التقرير مندرجة ضمن مصادر رسمية. عملت شركة Public First مع Dynata للتمكّن من نشر استبيان لألف شخص و500 من كبار المدراء في مختلف الأنشطة التجارية وفي مختلف الدول (دولة الإمارات، السعودية، مصر). يمكن الاطلاع على منهجية البحث والتفاصيل الكاملة في التقرير.

قصص ملهمة:

● الميكروفون – أسس عمرو علي الميكروفون، مكتبة لبيع الكتب، مع مجموعة من أصدقائه في العام 2015. خلال فترة انتشار جائحة كورونا، لاحظ عمرو أن عددًا أكبر من الناس يتجه لإجراء عمليات شرائية على الإنترنت، بما في ذلك لشراء الكتب. لذا قرر أخذ دروس في التسويق الرقمي من “مهارات من Google” للحصول على المهارات والمعلومات اللازمة للبيع على الإنترنت. أنشأ عمرو موقعًا إلكترونيًا لمكتبة “الميكروفون” وبدأ بالإعلانات. خلال العام 2021، نجح في بيع 60 كتابًا يوميًا، محققًا زيادة في المبيعات بنسبة %200.

● يارا القاضي: يارا هي طالبة تدرس علوم الكمبيوتر وتهتم بشكل كبير بتكنولوجيا تعلُّم الآلة. انضمت إلى نادي الطلبة المطورين من Google في جامعتها وشاركت في تقديم برامج تدريب لمساعدة زملائها. بعد فترة، تواصلت معها شركة BambooGeeks التي تنظم دورات تدريبية حول مواضيع متعلقة بالتكنولوجيا، مثل تعلُّم الآلة وإنترنت الأشياء (IoT)، وعرضت عليها فرصة مواصلة مشاركة خبراتها عن طريق شغل وظيفة مدرّبة بدوام كامل لكل ما يتعلق بتكنولوجيا تعلُّم الآلة.

● متجر The Nest: هو متجر يقدّم مجموعة مختارة من قطع الأثاث المنزلي والأكسسوارات التي تضم منتجات عدّة، بدءًا من مناشف اليدين المصنوعة من القطن المصري إلى مستلزمات أكبر مثل طاولات الطعام المصممة حسب الطلب. كل المنتجات التي يعرضها الزوجان والمؤسسان دينا وعمر، هي بكل فخر مصنوعة في مصر. سجّلت الزيارات إلى المتجر النسبة الأكبر من إجمالي المبيعات في السابق، وأقل من 10% من الموقع الإلكتروني. عند اشتداد حدة الجائحة، اضطرت دينا وعمر إلى إغلاق صالة عرض المتجر والتركيز على موقعهما الإلكتروني. تمّ عرض معلومات نشاطهم التجاري على “خرائط Google” و”بحث Google” بالإضافة إلى إجراء تحديثات على الموقع الإلكتروني. ساهمت هذه التغييرات في قلب المقاييس وأصبحت أكثر من %80 من المبيعات تنتج من الموقع الإلكتروني مقابل %20 من الزيارات إلى المتجر.