اتصالات وتكنولوجيا

جوجل توقف حسابات يوتيوب مرتبطة بإيران

أ ش أأوقفت شركة (جوجل)، الأمريكية المتخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت، اليوم /الخميس/، حسابات مرتبطة بإيران على موقع (يوتيوب).
1:45 ص, الجمعة, 24 أغسطس 18 1:45 ص, الجمعة, 24 أغسطس 18

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أ ش أ

أوقفت شركة (جوجل)، الأمريكية المتخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت، اليوم /الخميس/، حسابات مرتبطة بإيران على موقع (يوتيوب).

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