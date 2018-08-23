جوجل توقف حسابات يوتيوب مرتبطة بإيران

اتصالات وتكنولوجيا جوجل توقف حسابات يوتيوب مرتبطة بإيرانأ ش أأوقفت شركة (جوجل)، الأمريكية المتخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت، اليوم /الخميس/، حسابات مرتبطة بإيران على موقع (يوتيوب). 1:45 ص, الجمعة, 24 أغسطس 18 1:45 ص, الجمعة, 24 أغسطس 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر أ ش أ أوقفت شركة (جوجل)، الأمريكية المتخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت، اليوم /الخميس/، حسابات مرتبطة بإيران على موقع (يوتيوب).شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر