اتصالات وتكنولوجيا

جوجل توقف حسابات يوتيوب مرتبطة بإيران

أ ش أأوقفت شركة (جوجل)، الأمريكية المتخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت، اليوم /الخميس/، حسابات مرتبطة بإيران على موقع (يوتيوب).