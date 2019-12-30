«جوجل» تنفي إضافة صوت «بدرية طلبة» على خرائطها

نفت شركة جوجل صحة ما تداولته من أنباء بشأن تغيير صوت خدمة خرائط جوجل “GOOGLE MAPS” إلى صوت الفنانة الكوميدية بدرية طلبة.

وقالت الشركة، فى بيان صحفي -اليوم الثلاثاء- إن خرائط جوجل تساعد الملايين من المستخدمين على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي.

كانت بدرية طلبة كشفت -أمس الأحد- فى برنامج مساء DMC أنه سيتم تدشين تطبيق عبر الهواتف الذكية خاص بـ GPS، سيتضمن أبرز «الإفيهات» الخاصة بها والتي قدمتها خلال أعمالها الفنية.

وقالت إن أحد معجبيها قام بتحضير الفكرة وذهب للقاء فرع Google في مصر وسيتم إنشاءه قريبًا.