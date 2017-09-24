جوجل تنفق 25.5 مليار دولار للاستحواذ على 10 شركات في 11 عامًا

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنرصد موقع "بيزنس انسايدر" قائمة بأكبر 10 صفقات استحواذ قامت بها الشركة العملاقة "جوجل"، عقب إعلان الأخيرة منذ أيام عن استحواذها على فريق من المطورين العاملين على مشروع بكسل من شركة HTC بقيمة 1.1 مليار دولار . وبحسب الموقع، أنفقت جوجل نحو 25.5 مليار دولار للاستح



إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

رصد موقع “بيزنس انسايدر” قائمة بأكبر 10 صفقات استحواذ قامت بها الشركة العملاقة “جوجل”، عقب إعلان الأخيرة منذ أيام عن استحواذها على فريق من المطورين العاملين على مشروع بكسل من شركة HTC بقيمة 1.1 مليار دولار .

وبحسب الموقع، أنفقت جوجل نحو 25.5 مليار دولار للاستحواذ على 11 شركة منذ 2006.

وفيما يلي قائمة الصفقات :

1. موتورولا (شركة اتصالات أمريكية) استحوذت عليها جوجل عام 2011 مقابل 12.5 مليار دولار

2. نست لابس (شركة أجهزة إنذار أسسها الأمريكي من أصل لبناني توني فاضل) استحوذت عليها جوجل عام 2014 مقابل 3.2 مليار دولار

3. دبل كليك (شركة إعلانات على الإنترنت) استحوذت عليها جوجل عام 2007 مقابل 3.1 مليار دولار

4. يوتيوب (موقع الفيديوهات الشهير) استحوذت عليه جوجل عام 2006 مقابل 1.65 مليار دولار

5. ويز( شركة إسرائيلية صاحبة تطبيق Waze للهواتف الذكية) استحوذت عليها جوجل عام 2013 مقابل 1.3 مليار دولار

6. اتش تي سي (فريق مشروع بكسل) استحوذت عليها جوجل عام 2017 مقابل 1.1 مليار دولار

7. أد موب (شركة إعلانات لتطبيقات المحمول) استحوذت عليها جوجل عام 2009 مقابل 750 مليون دولار

8. آي تي ايه سوفت وير (شركة برمجيات في قطاع السفر) استحوذت عليها جوجل عام 2010 مقابل 700مليون دولار

9. بوستيني (شركة خدمات البريد الإلكتروني والحوسبة السحابية) استحوذت عليها جوجل عام 2007 مقابل 625 مليون دولار

10. أبيجي (شركة لبرمجيات الإدارة) استحوذت عليها جوجل عام 2016 مقابل 625 مليون دولار



