جوجل تمدد العمل من المنزل حتى يوليو 2021

أعلنت شركة جوجل، عملاق محركات البحث وإحدى كبريات شركات التكنولوجيا أنها ستسمح لموظفيها بالعمل عن بعد، حتى يوليو من عام 2021، مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب “سكاي نيوز” قال الرئيس التنفيذي لغوغل، ساندر بيتشاي، إن موظفي الشركة سيعملون من منازلهم حتى منتصف العام المقبل، وخاصة فيما يتعلق بالوظائف التي لا تتطلب الذهاب إلى المكاتب في الشركة.

وأشار بيتشاي إلى أن معظم أبناء الموظفين قد يلجؤون إلى نظام التعليم عن بعد، مما يحمل الآاباء مسئولية كبرى في تعليم أطفالهم في المنزل.

وأعرب بيتشاي عن أمله في أن توفر هذه السياسة الجديدة توازنا بين قيام الموظفين بعمل المهام المنوطة بهم في الشركة وتوفير بيئة آمنة لهم ولأسرهم خلال الفترة المقبلة.

وتراجع آلاف الشركات الأمريكية خططها في استئناف أعمالها بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكانت جوجل أولى الشركات الأمريكية السباقة التي طلبت من موظفيها العمل من منازلهم مع التوقعات بعودة الموظفين في يناير 2021، وذلك مع بداية تفشي وباء كوفيد 19 في الولايات المتحدة في مارس الماضي.

في المقابل، قالت شركات أمريكية أخرى مثل فيسبوك وأمازون إن بإمكان موظفيها البقاء في منازلهم، حتى بداية عام 2021، على الأقل.. بينما أعلنت شركة تويتر أن موظفيها يمكنهم العمل من منازلهم إلى الأبد إن رغبوا بذلك.