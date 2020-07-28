اتصالات وتكنولوجيا

جوجل تمدد العمل من المنزل حتى يوليو 2021

مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية
المال - خاص 6:33 م, الثلاثاء, 28 يوليو 20 6:33 م, الثلاثاء, 28 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة جوجل، عملاق محركات البحث وإحدى كبريات شركات التكنولوجيا أنها ستسمح لموظفيها بالعمل عن بعد، حتى يوليو من عام 2021، مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب “سكاي نيوز” قال الرئيس التنفيذي لغوغل، ساندر بيتشاي، إن موظفي الشركة سيعملون من منازلهم حتى منتصف العام المقبل، وخاصة فيما يتعلق بالوظائف التي لا تتطلب الذهاب إلى المكاتب في الشركة.

وأشار بيتشاي إلى أن معظم أبناء الموظفين قد يلجؤون إلى نظام التعليم عن بعد، مما يحمل الآاباء مسئولية كبرى في تعليم أطفالهم في المنزل.

وأعرب بيتشاي عن أمله في أن توفر هذه السياسة الجديدة توازنا بين قيام الموظفين بعمل المهام المنوطة بهم في الشركة وتوفير بيئة آمنة لهم ولأسرهم خلال الفترة المقبلة.

وتراجع آلاف الشركات الأمريكية خططها في استئناف أعمالها بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكانت جوجل أولى الشركات الأمريكية السباقة التي طلبت من موظفيها العمل من منازلهم مع التوقعات بعودة الموظفين في يناير 2021، وذلك مع بداية تفشي وباء كوفيد 19 في الولايات المتحدة في مارس الماضي.

في المقابل، قالت شركات أمريكية أخرى مثل فيسبوك وأمازون إن بإمكان موظفيها البقاء في منازلهم، حتى بداية عام 2021، على الأقل.. بينما أعلنت شركة تويتر أن موظفيها يمكنهم العمل من منازلهم إلى الأبد إن رغبوا بذلك.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

جمعية اتصال تفتح نقاشا حول الأبعاد القانونية لعمل الموظفين من المنزل

المال - خاص 3:34 م, الأحد, 14 يونيو 20

مع انتشار «كورونا».. «جوجل» تصرف 1000 دولار لكل موظف تشجيعا للعمل من المنزل

محمود جمال 8:53 م, الخميس, 28 مايو 20

كاسبرسكى: 73% من الموظفين العاملين من منازلهم لم يتلقوا إرشادات عن الأمن الرقمى

محمود جمال 1:14 م, الأربعاء, 13 مايو 20

ارتفاع المبيعات الخارجية لأجهزة الكمبيوتر الكورية 80% نتيجة العمل من المنازل

أحمد فراج 1:39 م, الأحد, 26 أبريل 20

مايكروسوفت: 1000% نموًا في مكالمات الفيديو عالميًا خلال مارس

المال - خاص 6:40 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

كاسبرسكي لاب: تطبيقات الاجتماعات أونلاين أكثر عرضة للتهديدات الإلكترونية

المال - خاص 3:13 م, الخميس, 9 أبريل 20