جوجل تكشف عن أحدث إصدارات نظام التشغيل أندرويد

وكالات:أعلنت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة «جوجل» الاثنين، رسميا اعتزامها طرح الإصدار الجديد من نظام تشغيل الهواتف الذكية «أندرويد» والذي يسمى «أندرويد أوريو» المقتبس من اسم أحد أنواع البسكويت الشهيرة.يذكر أن «جوجل» تختار دائما اسماء شهي

وكالات:

أعلنت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة «جوجل» الاثنين، رسميا اعتزامها طرح الإصدار الجديد من نظام تشغيل الهواتف الذكية «أندرويد» والذي يسمى «أندرويد أوريو» المقتبس من اسم أحد أنواع البسكويت الشهيرة.





يذكر أن «جوجل» تختار دائما اسماء شهيرة للحلوى لإصداراتها المتتالية من نظام التشغيل «أندرويد» مثل «أندرويد دونات» و«أندرويد إكلير» و«أندرويد أيس كريم» وغير ذلك.

وقالت «جاستن بارنيل» مدير العلامة التجارية العالمية «أوريو» إنه «لا يتم الجمع بين علامات شهيرة مثل أندرويد وأوريو معا في كل يوم بالطريقة التي تعكس بالفعل قوة العلامتين».

وكشفت «جوجل» و«أوريو» عن نظام التشغيل «أندرويد أوريو» خلال مشاهدة كسوف شمسي في مدينة نيويورك.