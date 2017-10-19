جوجل تقتحم سوق سيارات الأجرة وتنافس أوبر

متابعةتلقي شركة ألفابيت الشركة الأم لجوجل، بثقلها المالي خلف خدمة ليفت لخدمات التوصيل مما يعمق من خلافها مع شركة أوبر الرائدة في السوق، وفق ما أورده الموقع الإلكتروني لقناة سكاي نيوز عربية. تقود شركة ألفابيت آي إن سي التي تحصل على الجانب الأكبر من نقودها من الإعلانات على شبكة جوجل الرق

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تلقي شركة ألفابيت الشركة الأم لجوجل، بثقلها المالي خلف خدمة ليفت لخدمات التوصيل مما يعمق من خلافها مع شركة أوبر الرائدة في السوق، وفق ما أورده الموقع الإلكتروني لقناة سكاي نيوز عربية.

تقود شركة ألفابيت آي إن سي التي تحصل على الجانب الأكبر من نقودها من الإعلانات على شبكة جوجل الرقمية استثمارا تبلغ قيمته مليار دولار في ليفت يقيم الشركة ذات الملكية الخاصة بمبلغ 11 مليار دولار. ويتم الاستثمار من خلال ذراع المشروعات في ألفابيت، كابيتال جي.

مازالت ليفت صغيرة وقيمتها أقل كثيرا من أوبر وهي شركة أخرى ذات ملكية خاصة قدرها مستثمروها بنحو 70 مليار دولار. غير أن أوبر تعد ضحية صراع داخلي وسط اضطرابات الإدارة ومزاعم بتحرش جنسي متفش.

كانت جوجل مستثمرا مبكرا في أوبر ولكن الآن تقاضي سيارتها ذات القيادة الذاتية “وايمو” أوبر بسبب السرقة المزعومة لتكنولوجيتها السرية.