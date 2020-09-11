جوجل تعمل على تحديث جديد يسمح بمشاركة التطبيقات بدون إنترنت

ويقترح أحدث إصدار من متجر "جوجل بلاي" إجراء بعض التغييرات على قسم "تطبيقاتي"، والذي سيمكنك من إرسال أو استقبال التطبيقات دون اتصال بالإنترنت

كشفت تقارير صحفية أن شركة “جوجل” الأمريكية تعمل حاليا على تحديث جديد، يسمح لتطبيق “جوجل بلاي” بإمكانية تحميل التطبيقات من دون وجود خدمات إنترنت.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع “إنغادجيت” -حسبما ورد بموقع سبوتنيك- التقني المتخصص أن تحديث “جوجل بلاي” سيسمح بإرسال وتلقي التطبيقات من دون وجود خدمات إنترنت.

كما سيعمل متجر “جوجل بلاي” بصورة مشابهة لتطبيقات مثل “شير إت” أو “فايلز غو” لإرسال واستقبال التطبيقات من دون إنترنت.

ويقترح أحدث إصدار من متجر “جوجل بلاي” إجراء بعض التغييرات على قسم “تطبيقاتي”، والذي سيمكنك من إرسال أو استقبال التطبيقات دون اتصال بالإنترنت من خلال استخدام مشاركة الملفات من نظير إلى نظير.

ويمكن أن تكون تلك الوظيفة مدعومة فقط للتطبيقات المجانية، وليس التطبيقات المدفوعة الأجر.

وسيصدر تحديثا للمتجر عبر نظام تشغيل “أندرويد” قريبا ليسمح بوجود تلك الميزة الجديدة، والتي ستعمل أيضا مع التطبيقات الثقيلة، التي قد يدمر تحميلها بيانات هاتفك الذكي.