جوجل تعلن اكتمال برنامج Startup Expedition لتعزيز نمو الشركات الناشئة

أعلنت شركة جوجل اليوم عن اكتمال المرحلة الأولى من برنامج Startup Expedition، وهو برنامج يهدف إلى تعزيز نموّ الشركات الناشئة باستخدام استراتيجيات تسويق فعّالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد شارك في هذا البرنامج الممتد لستة أشهر 13 شركة ناشئة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر في مجالات مختلفة تشمل التكنولوجيا المالية والبيع بالتجزئة والتكنولوجيا الصحية وتكنولوجيا الغذاء.

تم اختيار الشركات الناشئة ودعوتها بشكل حصري للمشاركة في البرنامج استنادًا إلى خططها في النّمو والتزامها بإجراء تجارب تسويقية عديدة خلال البرنامج وبعده.

وقد تضمّنت المرحلة الأولى من البرنامج سلسلة ورش عمل قدّمها 14 خبيرًا في Google وتناولت مواضيع أساسية في التسويق الرقمي، مثل الإعلانات على الإنترنت، وأفضل الممارسات الإبداعية وقياس أداء الحملات الإعلانية وغيرها.

كما شارك موظفو الشركات الناشئة في محادثات مع مختلف الخبراء للمساعدة في معالجة التحديات التي يواجهونها وتحديد حلول تسويقية مستدامة لتعزيز رحلة النمو.

وقد علّق هشام الناظر، مسؤول الأعمال الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نحن متحمّسون جدًا لإطلاق برنامجنا الأول لتعزيز مهارات الشركات الناشئة في مجال التسويق الرقمي والاستفادة من التقنيات والأدوات المتاحة لتحقيق النمو والتطور المستدام. إنّ الشركات الناشئة هي مُساهِم أساسي في تعزيز الاقتصادات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن ملتزمون بتقديم المساعدة لمختلف الشركات الناشئة عبر برامج الإرشاد والتدريب وغيرها من أساليب الدعم.”

تشمل الشركات الناشئة التي تم انضمامها للبرنامج: BitOasis (الإمارات العربية المتحدة)، Breadfast (مصر)، CoinMENA (الإمارات العربية المتحدة)، Eyewa (الإمارات العربية المتحدة)، Homzmart (مصر)، Jahez (المملكة العربية السعودية)، Nana (المملكة العربية السعودية)، Okadoc (الإمارات العربية المتحدة)، Rain (الإمارات العربية المتحدة)، Sarwa (الإمارات العربية المتحدة)، Syarah (المملكة العربية السعودية)، Tamara (المملكة العربية السعودية)، و Thndr (مصر).

إنّ مبادرة Startup Expedition هي سلسلة من البرامج المتخصصة في دعم الشركات الناشئة المحليّة في مجال التسويق الرقمي. سوف يتم الإعلان عن جدول المواعيد وطرق التسجيل بمختلف البرامج في الأشهر القادمة.