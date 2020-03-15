«جوجل» تطرح خدمة الدردشة المرئية فى أماكن العمل مجانًا حتى يوليو

لمساعدة الشركات والمدارس للعمل عن بعد وإجراءات احترازية لمواجهة كورونا

أعلنت شركة «جوجل» عن طرح الإصدار الجديد من أداة الدردشة المرئية HANGOUTS MEET فى أماكن العمل مجانا حتى شهر يوليو المقبل .

وبحسب بيان نقله موقع بيزنس إنسايدر ، فإن الشركة تستهدف من تلك الخطوة مساعدة الشركات والمدارس للعمل عن بعد خاصة مع تفشي فيروس كورونا .

تجعل Google الميزات المدفوعة فى ميزات مؤتمرات الفيديو عبر Hangouts Meet مجانية حتى شهر يوليو لمساعدة الشركات وتستمر المدارس فى العمل عن بُعد لأنها تتأثر بالفيروس التاجى .

وتتيح الخدمة استيعاب ما يصل إلى 250 مشاركًا فى كل مكالمة ، والبث المباشر لما يصل إلى 100000 مشاهد داخل النطاق ، والقدرة على تسجيل الاجتماعات وحفظها فى Google Drive ” .