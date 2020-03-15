اتصالات وتكنولوجيا

«جوجل» تطرح خدمة الدردشة المرئية فى أماكن العمل مجانًا حتى يوليو

لمساعدة الشركات والمدارس للعمل عن بعد وإجراءات احترازية لمواجهة كورونا
محمود جمال 3:30 م, الأحد, 15 مارس 20 3:30 م, الأحد, 15 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة «جوجل» عن طرح الإصدار الجديد من أداة الدردشة المرئية HANGOUTS MEET فى أماكن العمل مجانا حتى شهر يوليو المقبل .

وبحسب بيان نقله موقع بيزنس إنسايدر ، فإن الشركة تستهدف من تلك الخطوة مساعدة الشركات والمدارس للعمل عن بعد خاصة مع تفشي فيروس كورونا .

تجعل Google الميزات المدفوعة فى ميزات مؤتمرات الفيديو عبر Hangouts Meet مجانية حتى شهر يوليو لمساعدة الشركات وتستمر المدارس فى العمل عن بُعد لأنها تتأثر بالفيروس التاجى .

وتتيح الخدمة استيعاب ما يصل إلى 250 مشاركًا فى كل مكالمة ، والبث المباشر لما يصل إلى 100000 مشاهد داخل النطاق ، والقدرة على تسجيل الاجتماعات وحفظها فى Google Drive ” .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً