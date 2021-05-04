اتصالات وتكنولوجيا

«جوجل» تطرح الإصدار الثاني من برنامج مسرعة الشركات الناشئة

فتح باب التسجيل حتى يوم 25 مايو
محمود جمال 12:29 م, الثلاثاء, 4 مايو 21 12:29 م, الثلاثاء, 4 مايو 21

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 أعلنت شركة Google اليوم عن فتح باب التقديم إلى الإصدار الثاني من برنامج “مسرّعة Google للأعمال الناشئة: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” استجابةً للاهتمام الكبير الذي تلقاه الإصدار الأول من البرنامج بعد انتهائه.

ويمثّل “مسرّعة Google للأعمال الناشئة: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” برنامجًا رقميًا لتسريع الأعمال مدّته ثلاثة أشهر ويستهدف الشركات الناشئة التقنية في مراحل التمويل الأوّلي (Seed) والاستثمار الأولي (Series A) في المنطقة. ومن المقرّر أن يبدأ البرنامج في منتصف شهر تموز (يوليو) 2021 ضمن منصة افتراضية.

وعلى غرار الإصدار الأول، سيُطلب من مؤسّسي الشركات الناشئة المختارة أن يحدّدوا أهم التحديات التي تواجههم، ليتم بعد ذلك التنسيق مع الخبراء المعنيين من Google والقطاع لحل هذه التحديات.

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وسيتضمّن البرنامج أيضًا تقديم خدمات الدعم والتدريب لمؤسّسي الشركات الناشئة بشأن التحديات التقنية والمهنية المختلفة، بالإضافة إلى فرصة للمشاركة في ورش عمل حول تكنولوجيات تعلّم الآلة وتصميم المنتجات وتصميم تجربة المستخدم واكتساب العملاء ومهارات القيادة.

وسيحصل المشاركون أيضًا على جلسات تدريبية فردية من خبراء من Google وشركات تقنية أخرى لمساعدتهم على الترويج لأفكارهم لدى المستثمرين بعد انتهاء البرنامج.

وتشمل شروط الأهلية أن تكون الشركة الناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا، ومقرّها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحظى بتمويل أوّلي.

وستأخذ Google في الاعتبار أيضًا المشكلة التي تحاول الشركة الناشئة حلّها وكيفية عملها على تقديم تجربة قيّمة للمستخدمين، فضلًا عن استعدادها لاستخدام أحدث التقنيات من أجل حلّ التحديات الحالية والنمو على المدى الطويل.

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وقال سليم عبيد، المسؤول الإقليمي لعلاقات المطوّرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Google: “تهانينا للخريجين العشرة للإصدار الأول من البرنامج. وبمساعدة أكثر من مئة مدرب من Google وغيرهم من الممثلين الرئيسيين في منتدى الشركات الناشئة، تمكنّا من دعم مؤسسي الشركات الناشئة للتغلب على التحديات المتعلقة بتطوير المنتجات، وكيفية تحديد الأهداف والنتائج الرئيسية، وكيفية استكشاف فرص النمو باستخدام التقنيات المتطورة. نأمل أن نتمكن في الإصدار الثاني من تزويد المزيد من أصحاب الأعمال المحليين بأحدث المهارات الرقمية للنمو ومواجهة التحديات المجتمعية غير المرتقبة والمترتبة عن جائحة كورونا.”

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سيظلّ باب التقديم إلى الإصدار الثاني من “مسرّعة Google للأعمال الناشئة” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مفتوحًا حتي 25 مايو الجاري على أن يتم الإعلان عن أسماء الشركات الناشئة المختارة في أوائل شهر (يوليو) 2021.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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