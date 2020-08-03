«جوجل» تطرح أول موبايل G5 Pixel 4a بسعر 499 دولارًا فى 20 أغسطس

تطرح أيضًا موبايل مبتكرًا Pixel 4a بدون الجيل الخامس بسعر أرخص يبلغ 349 دولارًا

أعلنت شركة جوجل الأمريكية للتكنولوجيا وصناعة الإلكترونيات التابعة لمجموعة الفابيت أنها ستطرح أول موبايل G5 Pixel 4a بسعر يبدأ من 499 دولارًا، اعتبارًا من يوم 20 أغسطس الحالي فى الولايات المتحدة، وأكدت أن أول موبايل يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس G5 سيكون متاحًا أيضًا فى بعض الدول المتقدمة خلال أواخر أغسطس الحالي، ومنها كندا وبريطانيا وأيرلندا وألمانيا وفرنسا وأستراليا واليابان وتايوان.

ذكرت وكالة رويترز أن شركة جوجل ستطرح أيضًا موبايل مبتكرًا هو Pixel 4a دون الجيل الخامس بسعر أرخص يبلغ 349 دولارًا. أول موبايبل جوجل ب G5

وابتكرت الشركة الأمريكية الموبايل الأرخص لتوسيع تسويقه بين أكبر عدد من المستهلكين ذوى الميزانية الاقتصادية الذين لا يريدون دفع 499 دولارًا.

وتقلِّد الشركة بطرحها هذا الموديل الرخيص شركة أبل التى طرحت بأبريل الماضى موبايل آى فون سمارت بسعر 399 دولارًا.

جوجل تطرح موبايلات سمارت أرخص لجذب المستهلكين

وتستهدف جوجل الوصول لأكبر عدد من المستهلكين الذين تعرضوا لخسائر بسبب فيروس كورونا الذى أدى لركود اقتصادى وتسريح ملايين العاملين.

وحققت الموبايلات ذات الأسعار الاقتصادية أعلى المبيعات لشركة جوجل، لكنها لم تحقق الأرباح المرتفعة التى تحققها الموبايلات باهظة الثمن.

ومع ذلك لم تتمكن شركة جوجل من الاستحواذ على حصة كبيرة فى سوق الموبايلات الغالية بسبب محدودية التسويق والمنافسة المحتدمة.

وما زالت شركة أبل الأمريكية وسامسونج إلكترونيك الكورية الجنوبية وشركة هواوى الصينية تسيطر على سوق الموبايلات الفاخرة بالولايات المتحدة والعالم. سامسونج طرحت العام الماضى أول هاتف ذكي 5 G

ومن المتوقع أن تطرح سامسونج، هذا الأسبوع، موبايلات سمارت، منها جالاكسى نوت وجالاكسى قابل للطي؛ لمنافسة الشركات الصينية؛ ومنها هواوى. هواوى سجلت أعلى المبيعات

كانت شركة هواوى قد سجلت أكبر مبيعات لموبايلات سمارت فى الربع الثانى من العام الحالي لتتفوق على جميع الشركات العالمية.

وقررت شركة جوجل طرح موبايل Pixel 4a بدون G5 بسعر يقل 50 دولارًا عن أرخص موبايل Pixel وهو 3a الذى توقفت عن إنتاجه.

وكانت جوجل قد طرحت سابقًا موبايل بكسل 4 اكس ال Google Pixel 4XL الذى يشبه آى فون 11 من شركة أبل.

وكانت سامسونج قد طرحت، العام الماضى، أول هاتف ذكي G5، بعد أن أصبحت رائدة بهذا المجال الذي أحدث ثورة بالاتصالات.

وباتت كوريا الجنوبية من أكثر البلدان تطورًا على الصعيد التكنولوجي، وأول بلد بالعالم يوفر تغطية شاملة فيها بالجيل الخامس.