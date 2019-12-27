جوجل تريندز: أسوان أكثر المدن المصرية بحثا عن كرة القدم خلال 2019

تصدرت أسوان المدن المصرية الأكثر بحثا عن كرة القدم خلال 2019 وفق مؤشرات موقع google trends ، تلتها كل من قنا والوادي الجديد.

وجاءت سوهاج فى المركز الرابع بين المدن المهتمة بمباريات كرة القدم، ثم المنيا، وحصدت أسيوط المركز السادس، تلتها شمال سيناء، والمنوفية، ثم كل من البحيرة والفيوم.

واحتلت الجيزة المركز 23، والقاهرة فى المركز 25، وبحسب المؤشر، فإن ترتيب المدن يتغير بشكل لحظي طبقا لكلمات البحث وعدد مستخدميها.

وجوجل تريندز هى خدمة عامة مقدمة من شركة جوجل العالمية تقوم على إحصائيات تتعلق بمصطلحات البحث نحو شتي أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وارتبطت عمليات البحث عن مصطلح كرة القدم فى مصر خلال 2019 بعدد من المفاهيم المرتبطة منها أجمل أهداف كرة القدم 2019، رمز الوفاء فى كرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، واتحاد الألعاب الرياضية، والألعاب الأوليمبية الصيفية 2020.