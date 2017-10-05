جوجل تدشن هواتف ومكبرات صوت جديدة

سبوتنيككشفت شركة "جوجل"، أمس الأربعاء 4 أكتوبر، عن الجيل الثاني من هاتفها الذكي "بيكسل"، بالإضافة إلى مكبرات صوت منزلية يمكن أن تعمل بالأوامر الصوتية.وتستعرض الأجهزة الجديدة، التي تشمل جهاز الكمبيوتر المحمول "بيكسلبوك" وسماعات الأذن اللا سلكية وكاميرا صغيرة وخدمات التشغيل التي طوّرتها "جوجل"، ول

سبوتنيك

كشفت شركة “جوجل”، أمس الأربعاء 4 أكتوبر، عن الجيل الثاني من هاتفها الذكي “بيكسل”، بالإضافة إلى مكبرات صوت منزلية يمكن أن تعمل بالأوامر الصوتية.

وتستعرض الأجهزة الجديدة، التي تشمل جهاز الكمبيوتر المحمول “بيكسلبوك” وسماعات الأذن اللا سلكية وكاميرا صغيرة وخدمات التشغيل التي طوّرتها “جوجل”، ولا سيما المساعد الصوتي. ويعني هذا أن استخدام هذه الأجهزة ينبغي أن يحفز نشاط الشركة الأساسي القائم على مبيعات الإعلانات؛ لأن المشترين يستخدمون خدمات من “جوجل” مثل محرك البحث وتطبيق الخرائط، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وطرحت الشركة جهاز الهاتف الذكي “بيكسل 2” في حجمين لهما خصائص متشابهة، مثل الهيكل المصنوع من الألومنيوم وعدم وجود فتحات تقليدية لسماعات الأذن. وتبدأ أسعار النسخة الأساسية من 649 دولارًا، بينما يبدأ سعر النسخة المتطورة من 849 دولارًا. وستطرح الهواتف للبيع في 19 أكتوبر.

وقالت الشركة إن الكمبيوتر المحمول “بيكسل بوك”، الذي يصل سعره إلى 999 دولارًا هو أول كمبيوتر محمول مزود بمساعد “جودل” ويدعم تطبيق “سنابشات”. وسيطرح للبيع في المتاجر يوم 31 أكتوبر.

أما سعر مكبر الصوت الجديد “جوجل هوم ميني” فبلغ 49 دولارًا في الولايات المتحدة، وسينافس جهاز “إيكو دوت” الذي تنتجه شركة “أمازون”. وسيطرح للبيع بنهاية العام.