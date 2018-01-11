جوجل: تحديثاتنا الأمنية لم تتسبب في بطء الأنظمة

متابعات قالت شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت يوم الخميس إنها طرحت في العام الماضي بالفعل تحديثات برمجية لعلاج ثغرتي سبتكر وميلتداون اللتين تصيبان الرقائق الالكترونية دون أن تتسبب في إبطاء خدماتها السحابية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.وتتيح العيوب التي تؤثر على رقائق إلكترونية من إنتاج ان

متابعات

قالت شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت يوم الخميس إنها طرحت في العام الماضي بالفعل تحديثات برمجية لعلاج ثغرتي سبتكر وميلتداون اللتين تصيبان الرقائق الالكترونية دون أن تتسبب في إبطاء خدماتها السحابية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وتتيح العيوب التي تؤثر على رقائق إلكترونية من إنتاج انتل و(إيه.إم.دي) و(إيه.آر.إم) للمتسللين الالكترونيين قراءة ذاكرة الكمبيوتر وسرقة كلمات مرور مما يضع أجهزة الهواتف والكمبيوتر والخوادم جميعها فعليا في خطر.

وقالت جوجل إنها بدأت في طرح تحديثات لمواجهة ميلتداون وسبكتر في سبتمبر أيلول وطورت بحلول ديسمبر كانون الأول تحديثا لنوع آخر من سبكتر، يعد إصلاحه أشد صعوبة، دون إبطاء أنظمة التشغيل.

وذكر بن ترينور سلوس المسؤول التنفيذي في جوجل في تدوينة ”ربما كانت هذه المجموعة من الثغرات الأصعب في إصلاحها خلال عشر سنوات“.

كانت شركة مايكروسوفت قالت إن تحديثات تصحيحية أصدرتها للحماية من الثغرات الأمنية أبطأت بعض الأجهزة الشخصية والخوادم مشيرة إلى أن نظم التشغيل المعتمدة على معالجات قديمة لشركة إنتل عانت من بطء ملحوظ في الأداء.

وقالت الشركة في تدوينة في معرض تعليقها على شكاوى من المستخدمين إن التحديثات الأمنية أبطأت بشدة بعض الأجهزة التي تعمل برقائق من إنتاج شركة (إيه.إم.دي).