جوجل تحتفي بميلاد الشحرورة صباح

حسين رجب احتفى محرك البحث العالمي، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، جوجل بذكرى ميلاد الفنانة اللبنانية الراحلة صباح. وتصدرت صورة صباح ومجموعة من الموسيقيين خلفها صدارة الموقع البحثي الشهير في نسخته باللغة العربية. وولدت صباح في العاشر من نوفمبر 1927 بلندن، باسم جانيت جرجس الفغالي

حسين رجب احتفى محرك البحث العالمي، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، جوجل بذكرى ميلاد الفنانة اللبنانية الراحلة صباح. وتصدرت صورة صباح ومجموعة من الموسيقيين خلفها صدارة الموقع البحثي الشهير في نسخته باللغة العربية.



وولدت صباح في العاشر من نوفمبر 1927 بلندن، باسم جانيت جرجس الفغالي





وتعد إحدى نجمات الفن والغناء المصري، وفي مشوارها الفني بمصر عرفت باسم صباح.



وتوفيت صباح فجر يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2014 بلبنان وشيعت في جنازة مئلت بالفرح لا الحزن، وفق وصيتها.



وعادة ما تتصدر صورة مشاهير، موقع البحث العالمي جوجل من وقت لآخر، احتفاء بهم وبمجهوداتهم.

