«جوجل» تتنازل عن رسوم الإعلانات على منصتها لمدة 5 شهور

أعلنت شركة ألفابت الشركة المالكة لمحرك البحث العالمي «جوجل» ، عن تنازلها عن رسوم الإعلانات المنشورة على صفحاتها أو مواقعها على الإنترنت لمدة خمسة أشهر مقبلة.

«جوجل» يهدف لتخفيف العبء على المعلنين تزامنا مع تداعيات كورونا

و بحسب وكالة رويترز، تستهدف «جوجل» من وراء ذلك تخفيف العبء علي المعلنين تزامنا مع التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد في الوقت الذي سحب خلاله أغلب المعلنين ميزانياتها التسويقية من الصحف المطبوعة.

وأكدت إنها مازالت تعمل على طرق أخرى لتوفير الدعم المالي للمؤسسات الإخبارية.

وذكر مدير الإعلانات في الشركة إنها ستقوم بفرض رسوم مالية على المنصات الإخبارية الإلكترونية لكل ألف خبر وتعتبر هذه الرسوم ليست بالمبالغ الكبيرة وإنما هى مبالغ بسيطة.

وأضاف أما بالنسبة للمنصات الإخبارية الأصغر فتعتبر عملية تحصيل الرسوم فيها شبه معدومة لأنها نسبة قليلة للغاية.