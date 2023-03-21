جوجل تتعاون مع جامعة الأزهر بهدف تقديم الحلول الرقمية

أعلنت Google Cloud اليوم عن تعاونها مع جامعة الأزهر، ويتضمن هذا التعاون استخدام ( Google Workspace for Education – GWFE) كمنصة التعلم والإنتاجية الرسمية لأكثر من 24,500 من أعضاء هيئة التدريس و 500,000 طالب في الجامعة – التي تأسست عام 970 م وحصلت على مكانة جامعية في عام 1961.

يعد التعاون بين الجهتين جزءًا من مشروع الحرم الجامعي الذكي للأزهر وهو أحد المشاريع الأولى بين الجامعات الحكومية في مصر والتي تهدف إلى استخدام التكنولوجيا لتحويل تجربة التعلم رقميًا للطلاب المحليين والدوليين.

وبدأ التحول الرقمي للعملية التعليمية في الجامعة مع كلية العلوم،و لعب GWFE دورًا أساسيًا في ضمان عدم انقطاع التدريس والتعلم أثناء جائحة كورونا.

واعتمد أكثر من 4,000 طالب في جميع مجالات العلوم البالغ عددها 300 شعبة في كلية العلوم على Google Classroom للحضور والتعاون عبر أكثر من 700 دورة عبر الإنترنت خلال ذلك الفصل الدراسي.. كما ساعد GWFE أعضاء هيئة التدريس والطلاب على تسهيل الانتقال إلى التعليم الرقمي، كما أن فعالية التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب عبر GWFE في تلك الكلية الواحدة دفعت الجامعة إلى البدء في طرح هذا النظام على نطاق أوسع عبر الـ88 كلية في جميع أنحاء الجامعة.

ومع تطبيق GWFE باعتباره النظام الأساسي الرسمي للتعاون والإنتاجية في جامعة الأزهر، سيستفيد أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الوصول إلى نظام أساسي واحد يدمج Google Classroom مع Gmail و Meet و Chat و Docs و Sheets و Drive.. ويعد وجود جميع الحلول التقنية في نظام أساسي موحد يسهل عليهم الحصول على الدعم اللازم لإكمال دراساتهم بكفاءة والتعاون في كل خطوة من رحلاتهم التعليمية.

وخلال العام الدراسي، اعتمد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على Google Workspace for Education في دراستهم وأعمالهم اليومية. تم إجراء متوسط 2,000 فصل دراسي عبر الإنترنت في Meet عبر Google Classroom، مما ضمن تقديم الدعم الأكاديمي اللازم للطلاب من قبل أعضاء هيئة التدريس في جميع المواد التي تمت دراستها في الجامعة ، وايضاً مكّن الطلاب من التعاون مع بعضهم البعض. استفاد الطلاب أيضًا من Google Docs لكتابة ومناقشة الأبحاث العلمية لعملهم في الدورة ، وكتابة الدروس ،والواجب المنزلي ،بينما استطاع أعضاء هيئة التدريس مراجعة وتقديم ملاحظات مباشرة عن الأبحاث والواجبات رأسا عبر Google Docs.

علاوة على ذلك كانت تقنية Google Chat فعالة خلال ذلك الفصل الدراسي في مساعدة الطلاب على إنشاء مجموعات دراسية خلال المنصة من أجل مناقشة المحاضرات والاستعداد للامتحانات وتبادل المعلومات، حيث تم إنشاء أكثر من 700 مجموعة أنشأها الطلاب لمجموعات الدراسة التي ظلت نشطة لمدة 60 يومًا في جميع أنحاء الجامعة.

واعتمدت الكليات المختلفة أيضًا على Google Meet لإجراء فصول دراسية عبر الإنترنت وإدارة الاختبارات في الجامعة، بينما استخدم الطلاب هذه التقنية لإنشاء مجموعات دراسية لمناقشة المشروعات والأبحاث.. وخلال نفس الفصل الدراسي حضر أكثر من 100 طالب فصلًا دراسيًا واحدًا عبر الإنترنت يوميًا، وكان هناك أكثر من 500 اجتماع عبر الإنترنت بين الطلاب من اجل التعاون على المشاريع الدراسية والاستعداد للامتحانات.

قال الأستاذ الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الأزهر: “إن جامعة الأزهر من أوائل الجامعات في مصر التي قطعت شوطاً في التحول الرقمي للنظام التعليمي منذ 2014 ، قبل أن يجعل وباء فيروس كورونا التعليم الهجين والتعليم عن بعد اتجاهاً اساسيا.. هذا، ولقد شهدنا مدى نجاح Google Workspace for Education في تعزيز العملية الأكاديمية في كلية العلوم ، وبناء عليه قررنا جعلة النظام الأساسي للتعليم عبر جميع الكليات في الجامعة. اليوم يمكننا أيضًا فتح بوابة الازهر الرقمية للدراسة عن بعد لملايين الطلاب حول العالم بدعم من Google Workspace for Education “.

الآن وبعد أن أصبحت العملية الاكاديمية مرقمنة بالكامل ،فإنه يعتمد على Google Drive لتخزين جميع البيانات الأكاديمية والمهنية بشكل آمن ،مثل الكتب الإلكترونية، وأبحاث الطلاب، والامتحانات، ومعلومات أعضاء هيئة التدريس والطلاب. يستخدم Google Drive نفس بنية الأمان القوية التي تستخدمها Google لمنتجاتها الخاصة ، مثل YouTube وSearch وMaps و Gmail، مما يضمن حماية معلومات ملكية الجامعة باستخدام معايير أمان عالية.

لجأت الجامعة أيضًا إلى GWFE لاستيعاب متطلبات سعة التخزين الخاصة بها، حيث كانت تبحث عن أكبر سعة تخزين يمكن لمزود الخدمات السحابية تقديمها. اليوم ، تستخدم الجامعة ما يصل إلى 13.5 تيرابايت (TB) من سعة التخزين على Google Workspace.

تقنيات مبتكرة لتعزيز الدراسة عن بعد للطلاب الدوليين

بينما يدرس في الأزهر حوالي 500,000 طالب وطالبة ،تستقطب الجامعة أيضًا 24,000 طالب دولي من أكثر من 100 دولة سنوياً. هذا وقبل الوباء ،كان يجب على الطلاب الحضور شخصياً في الحرم الجامعي والتواجد في مصر من أجل الحصول على الدراسة الجامعية. ولكن مع إطلاق منصة GWFE، استطاع الأزهر من تمكين المزيد من الطلاب الدوليين من الوصول إلى تعليم عالي الجودة ، حيث يمكنهم التسجيل وحضور الفصول الدراسية واستكمال امتحاناتهم عن بُعد.

قال إيلي طبشوري رئيس القطاع العام للشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في Google Cloud: “خلال الوباء العالمي ، لم يتمكن الطلاب الدوليون من العودة إلى مصر لمواصلة دراستهم ،الأمر الذي شكل تحديًا كبيرًا لكليات مثل الدراسات الإسلامية التي تطلب من الطلاب أن يكونوا حاضرين شخصياً في امتحانات تلاوة القرآن وصفوف المراجعة. هذا، وساعد تطبيق Google Meet الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مواكبة هذا التحدي واقامة الاختبارات عبر الإنترنت. هذا مجرد مثال واحد على كيفية دعم Google Workspace للمؤسسات التعليمية في الشرق الأوسط ، ومساعدتها في مواكبة التحديات الغير المسبوقة والاستعداد بشكل أفضل للمستقبل .”

تعزيز الشفافية في العملية الأكاديمية

لتعزيز الشفافية في المجال الرقمي ،استفاد الأزهر من التقنيات الفريدة التي يوفرها GWFE في تطبيقات Docs و Meet لاكتشاف الانتحال في أوراق الأبحاث للطلبة. قدمت الجامعة أيضًا نظام درجات رقمي جديد في جميع الكليات يعتمد على نموذج التقييم ، وهو أداة تقنية رقمية تم إنشاؤها في Google Classroom لإنشاء نظام درجات عادل ومنصف للامتحانات مبني على إجابات الوحدات المحددة مسبقًا. بالإضافة إلى ذلك ،تساعد GWFE أعضاء هيئة التدريس في مراقبة الاختبارات عبر الإنترنت بشكل فعال بمساعدة تقنيات مدمجة في Meet و Docs و Forms التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف حركة الطلاب أثناء الامتحانات.

تعاونت Google Cloud مع شركة Cloud 11 في مصر كشريك رسمي دعم إنشاء منصة Google Workspace for Education للتعليم عبر الإنترنت للجامعة.