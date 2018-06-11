جوجل تتعاقد مع كارفور في أول تجربة لبيع الأطعمة الطازجة أونلاين

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنتعاقدت شركة "ألفابت" الشركة الأم لجوجل مع سلسلة متاجر التجزئة "كارفور" في صفقة تستهدف بيع الأطعمة الطازجة وسلع البقالة في فرنسا عبر منصات جوجل للتجارة على الإنترنت لأول مرة، وفقا لبلومبرج.وبحلول أوائل عام 2019، سيتاح للمستهلكين الفرنسيين شراء منتجات كارفور من

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

تعاقدت شركة “ألفابت” الشركة الأم لجوجل مع سلسلة متاجر التجزئة “كارفور” في صفقة تستهدف بيع الأطعمة الطازجة وسلع البقالة في فرنسا عبر منصات جوجل للتجارة على الإنترنت لأول مرة، وفقا لبلومبرج.

وبحلول أوائل عام 2019، سيتاح للمستهلكين الفرنسيين شراء منتجات كارفور من خلال منصات Google بما في ذلك Home و Assistantحسبما قالت كارفور في بيان اليوم، دون أن توضح الهيكل المالي للصفقة.

وتتزايد المنافسة في تجارة التجزئة بسلع السوبر ماركت في السوق الفرنسية ما دفع المسوقين إلى تقديم خدماتهم وعروضهم رقميا.

وكانت “كازينو” جروب التي تعمل أيضًا في تجزئة البقالة، قد أعلنت في مارس الماضي صفقة لبيع منتجاتها باستخدام متاجر سلسلة “مونوبوري” التابعة لها عبر موقع أمازون في العاصمة الفرنسية باريس.

ومنذ توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة كارفور في الصيف الماضي، تعهد ألكسندر بومبارد بأن تصبح الشركة رائدةً في تجارة البقالة عبر الإنترنت لتقليص الاعتماد على متاجرها في ضواحي فرنسا.