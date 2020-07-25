جوجل الأول بـ 65.5%.. أكثر 7 متصفحات للإنترنت استخداما حول العالم فى يونيو

27 % من مستخدمي الأنترنت عالميا يفضلون العمل من المنزل بعد انتهاء كورونا

كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية ” we are social” عن أكثر متصفحات الإنترنت استخداما حول العالم خلال شهر يونيو الماضى.

وحصد متصفح جوجل كروم المركز الأول بحصة سوقية 65.5% ، تلاه متصفح سفارى بـ 17% ، ثم فايرفوكس ثالثا بـ 4.3%.

واحتل متصفح سامسونج إنترنت المركز الرابع بـ 3.3 % ، أعقبه متصفح يوسى بـ 1.8 % ، ثم أوبرا سادسا بـ 1.9 %.

وحصد متصفح إنترنت إكسبلور المركز السابع بـ 1.4 % ، بينما استحوذت باقى المتصفحات الأخرى على نسبة الـ 5 %

على صعيد آخر ، أكد التقرير أن 52% من مستخدمي الأنترنت فى الفلبين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 64 عاما خلال شهر يونيو الماضي يفضلون العمل من المنزل حتى بعد انتهاء جائحة كورونا.

وجاءت الهند فى المركز الثانى بنسبة بلغت 50% ، تلتها جنوب أفريقيا 41% ، ثم البرازيل 35% ، وحلت سنغافورة خامسا بنسبة بلغت 34% ، رومانيا بنسبة 27% ، وأمريكا 27% ، علما بأن المتوسط العالمى تبلغ نسبته 27%.

وبحسب التقرير ، بلغ متوسط الوقت الذى يقضيه مستخدمي الإنترنت والبالغ عددهم 4.6 مليار مستخدم يصل إلى 6 ساعات و 42 دقيقة يوميا.