جوتيريش: صدمت من تحريف تصريحاتي بشأن حماس وإسرائيل

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، اليوم الأربعاء، صدمته حيال ما وصفه بـ”تحريف” تصريحات أدلى بها أمس بشأن حماس وأغضبت إسرائيل.

وأضاف جوتيريش في تصريحات له: صُدمت من تحريف بعض تصريحاتي التي أدليت بها في مجلس الأمن الدولي أمس، كما لو أنني كنت أبرر الأعمال الإرهابية التي تقوم بها حماس.

وكان جوتيريش قد أثار غضب إسرائيل عندما قال، أمس الثلاثاء، إن هجمات حماس لم تحدث من فراغ، وإن الفلسطينيين تعرضوا إلى “احتلال خانق” على مدى 56 عاما.

تصريحات أنطونيو جوتيرش

وأضاف أن معاناة الفلسطينيين لا تبرر هجمات حماس المروعة، وتلك الهجمات لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين.

وحذر جوتيريش أمام جلسة لمجلس الأمن من أن الحرب في غزة قد تنتشر في كامل المنطقة، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 35 من موظفي الأمم المتحدة جراء قصف غزة.

وعبّر متحدث باسم الحكومة الألمانية، الأربعاء، عن ثقة الحكومة في الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك بعد مطالبة سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة باستقالته.

فيما قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن سوناك لا يتفق مع تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن غزة، ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لهجوم حماس.

وطالب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان ، باستقالة الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش.